Горячий февраль в черно-белую клетку

Международный кубок РГСУ по шахматам Moscow Open 2021 пройдет с 19 по 28 февраля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-конференция накануне старта турнира по шахматам, который состоится с 19 по 28 февраля, прошла в ТАСС. В ней участвовали экс-президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев, ректор РГСУ Наталья Починок и учредитель благотворительного фонда «Созвездие добра» Ольга Журавская, а также гроссмейстер, трехкратная победитель шахматных олимпиада Валентина Гунина.

17 МГНОВЕНИЙ ИГРЫ

Сергей Лазарев признал, что после прошлого тяжелого года этот турнир — как глоток свежего воздуха:

- 2021 год начался как год надежды. Традиционно открываем его международным турниром, 17-м по счету. Он проходит и очно, и онлайн. Организаторы проделали много работы. Мы несказанно рады, что он состоится. Дети и ветераны будут играть онлайн. Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов прислал приветственное письмо, где подчеркнул, что наши шахматисты любят этот турнир, который традиционно открывает розыгрыш Кубка России. А Аркадий Дворковича, президент ФИДЕ который выступал со-организатором турнира, напомнил, что этот традиционный шахматный фестиваль собирает поклонников древней игры со всего мира и является одним из крупнейших. Он рад, что новый формат позволяет принять участие любителям шахмат вне зависимости от возраста.

В 2020-м календарь московской федерации оказался под вопросом- турниры ушли в онлайн. В итоге мы развили международные турниры — их прошло 32, от Иордании и Монголии до Аргентины и Европы. В «обычной жизни» они могли бы не состояться. Также записали много интересных интервью. В том числе с Яном Непомнящим, Сергеем Карякиным, Аркадием Дворковичем. Все они побывали в нашем клубе и интервью с ними выложены на Ютуб-канале Федерации шахмат Москвы. В общем, открывали новые горизонты и получили новый опыт.

Президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

АВТОРИЗОВАННЫЕ ЗОНЫ

Ректор РГСУ Наталья Починок рассказала о формуле турнира и о новациях:

- Мы счастливы, что 17-й турнир состоится в новом формате. Он всегда открывал новые границы в возможности для любителей шахмат. 8 турниров пройдут в рамках фестиваля - от А до Н.

А и В - этапы кубка России среди мужчин и женщин в очном формате на площадке РГСУ. И талантливые юные шахматисты с соответствующим рейтингом. Предусмотрели все меры безопасности. Турнир С для любителей шахмат пройдет онлайн на российской шахтной платформе. Турнир D по быстрым шахматам -мемориал имени Олега Журавского в дистанционном формате. Турнир F, турнир студентов — это новелла нашего фестиваля. ФИДЕ вместе со спорткомитетом утвердили новый регламент — и он впервые будет апробирован. Это рывок вперед с точки зрения развития шахмат. Созданы авторизованные зоны, где присутствуют судьи и камеры. Будем внимательно отслеживать этот турнир. Авторизованные зоны созданы в 11 субъектах России - от Челябинска до Москвы, от Архангельска до Иваново и Элисты. Надеемся что в дальнейшем они появятся в каждой региональной шахматной федерации, в университетах. Турнир Е - мемориал А.П. Починка по решению задач. G и Н - турниры среди ветеранов разных возрастов. У нас будет и семинар для судей . Международные и российские судьи обсудят актуальные проблемы. Пройдет и конференция «Цифровая трансформация шахматного образования — тренды и вызовы»

Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок во время пресс-конференции, посвященной Международному кубку РГСУ по шахматам Moscow Open 2021. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Участниками международного турнира будут граждане многих стран, в том числе Непала, Киргизии, Молдавии, Армении, Белоруссии. Всего 293 участника. Самый старейший участник Александр Артамонов - 1936 года рождения.

ДОБРО — В СОЗВЕЗДИИ

Учредитель благотворительного фонда «Созвездие добра» Ольга Журавская рассказала о том, как непросто находить возможности для поддержки шахмат в кризис и пандемию:

- Хорошо что организаторы дали новую жизнь в новом формате турниру, генеральным партнером которого 7 лет является Лига ставок. Это первая компания, которая оказывает системную поддержку шахматам внашей стране. Работает программа адресной поддержки талантливых юных спортсменов, например Ильи Маковеева, Миши Осипова, Ксения Бондарук. Создана новая программа "Лига ветеранов спорта" — в ней особе место ветеранам шахматного движения. Каждый год фестиваль принимает новые вызовы. В это году — цифровой вызов.

Не только букмекерская отрасль испытывала спад в прошлом году, но мы не стали пересматривать свои взгляды на благотворительность. В частности, сейчас в 4-й раз пройдет турнир памяти Олега Журавского, который много седлал для развития шахмат в России.

ГУРУ ШАХМАТ

Бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов настроен весьмак оптимистично:

- Да, сомнения по поводу возможности проведения Кубка были. Пандемия, ситуация сложная. Мне не верится, что этот ребенок так вырос - и ему уже 17 лет. Мы еще в 2003-м с мэрией Москвы и РГСУ думали — чтобы такого интересного шахматного сделать? Как президент ФИДЕ я тогда предложил назвать новый турниир «РГСУ Open». Мое предложение рассмотреть никогда не поздно.

Да, 17 лет назад проводились и другие интересные турниры. А вот этот раз провели - и кое кто думал, что он заглохнет — но нет! Этот турнир стал кузницей выдающихся шахматистов. Можно перечислить массу чемпионов из Монголии, Грузии, Молдавии — все они прошли через Moscow open. Он стал центром развития шахматного движения.

Да, в этом виде спорта очень важно видеть глаза. Многие шахматисты мне говорили, что обдумывая ход внимательно смотрят на соперника — на его мимику, жесты. Раньше шахматисты старались вывести соперника из себя. Но пандемия и онлайн турниры сыграли важную роль в том, чтобы шахматы стали самым приятным время провождением и одним из самых массовых видов спорта в мире.

Молодая гроссмейстер, выпускница РГСУ Валентина Гунина была краткой:

- Я выпускница Российского социального университета, на турнире здесь играла лет 10 назад. И вот настало время вернуться. Для спортсменов такой турнир особенно важен в этот пандемийный, коронавирусный период. Да, то, что мы целый год играли онлайн - это хорошо, но все таки в онлайне ты со временем теряешь навык концентрации. Надеюсь, покажем хороший уровень.

В конце пресс-конференции Артем Ахметов, директор турнира, провел церемонию жеребьевки турниров А, В, D и F. Он предложил Серею Лазареву вынуть фигуры из одного из двух мешочков. Глава московской федерации извлек из правого белых коня, ладью и пешку. Таким образом первый стартовый номер будет играть белым цветом.