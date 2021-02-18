Злой рок: родственники подтвердили смерть единственного сына поэта Бориса Рыжего

Поэт Борис Рыжий с сыном Артемом. Фото: Личный архив

В этом году исполняется двадцать лет со дня смерти Бориса Рыжего. Борис ушел в 27 лет, но к этому возрасту он уже стал известным и признанным поэтом. За его плечами была победа в престижном литературных конкурсах. Он выступал в Роттердаме. (Впоследствии нидерландская группа De Kift записала несколько песен на его стихи). Бориса "благословил" на творческий путь близкий друг Иосифа Бродского поэт Евгений Рейн.

Но о своей трагической судьбе Рыжий знал заранее:

Погадай мне, цыганка, на медный грош, /растолкуй, отчего умру. / Отвечает цыганка, мол, ты умрёшь, /не живут такие в миру.

В 2001 году жена Ирина нашла Бориса мертвым на балконе их екатеринбургской квартиры.

"Я вас любил. Без дураков", - гласила предсмертная записка.

Что толкнуло его на отчаянный шаг - никто не знает. Одни говорят, что Борис Рыжий слишком много заигрывал со смертью и, хороня друзей, погибших по пьянке или в драке, примерял эту роль на себя. По мнению других - он написал все что мог в своей эстетике, а выходить на новый уровень - не смог или не захотел.

Сын поэта Бориса Рыжего Артем. Фото: Youtube

Очевидно одно. После смерти его слава стала расти как снежный ком. Сергей Никитин написал несколько песен на его стихи. Фоменко в своей Мастерской поставил уже ставший легендарным спектакль "Рыжий". Борис стал культовым поэтом молодежи.

Причем, конечно, многих его поэзия привлекала романтикой дворовости, маргинальности и криминальности. Хотя никаким маргиналом Рыжий не был. Отец - известный на Урале профессор, доктор геолого-минералогических наук. Мать - эпидемиолог. Сам же Борис даже закончил аспирантуру.

Поклонники творчества Бориса хорошо знают его сына Артема, которому поэт посвящал самые трогательные строки.

Кто тебе приснился? Ежик?! / Ну-ка, ну-ка, расскажи. / Редко в сны заходят все же / к нам приятели ежи.

Или знаменитое "Не вставай, я сам его укрою", про маленького сына, бросившего одеяло во сне. С высоты сегодняшнего дня, после всего, что случилось, пророческими кажутся последние строчки:

И глаза закрытые Артёма / видят сон о том, что навсегда / я пришёл и не уйду из дома… / И горит осенняя звезда.

Борис Рыжий женился в 18 лет, на Ирине, девушке, которую безумно любил и долго добивался. Через год, 19 января 1993 года, у Ирины и Бориса родился сын Артем. Белокурый, симпатичный, он походил на отца, хотя мало его помнил: Артему было всего восемь, когда того не стало.

Семь лет назад Артем принимал участие в передаче Екатеринбургского телевидения "Рыжий. Честно". Там он произнес всего несколько реплик, но держался очень достойно.

Когда журналистка спросила, как сложилась жизнь его матери, Артем ответил:

- Если бы она хотела об этом рассказать, она бы сама пришла на эту передачу.

Во время передачи Артем признался, что его любимое стихотворение - это "Ордена и аксельбанты в красном бархате лежат", где рассказывается про "местного дауна, дурня Петю", любовавшегося однажды на заре пышными похоронами адмирала.

А когда он умер тоже, / не играло ни хрена, /тишина, помилуй, Боже, / плохо, если тишина, - написал поэт.

«Стихи моего отца — они как сказки на самом деле. Ты их читаешь и видишь все до деталей», - говорил Артем.

Никто не знал, что запись 19-летнего юноши станет одной из последних. Артем уехал в Израиль, там работал продавцом в минимаркете. Хотел призваться в армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), но не успел. В конце сентября 2020 года его нашли мертвым в квартире.

Первым о смерти Артема написали в фанклубах его отца. Однако родственники и друзья ничего не комментировали. И лишь недавно сестра Бориса Рыжего подтвердила екатеринбургским СМИ смерть племянника:

- К сожалению, это правда, - сказала Ольга.

Смерть не была суицидом. У Артема не выдержало сердце. Ему было 27 лет, столько же, сколько и его отцу, когда тот добровольно ушел из жизни.

Стихотворения Бориса Рыжего

***

..Кто тебе приснился? Ежик?!

Ну-ка, ну-ка, расскажи.

Редко в сны заходят все же к

нам приятели ежи.

Чаще нас с тобою снятся

дорогие мертвецы,

безнадежные страдальцы,

палачи и подлецы.

Но скажи, на что нам это,

кроме страха и седин:

просыпаемся от бреда,

в кухне пьем валокордин.

Ежик – это милость рая,

говорю тебе всерьез,

к жаркой ручке припадая

и растроганный до слез.

Ирине

Не вставай, я сам его укрою,

спи, пока осенняя звезда

светит над твоею головою

и гудят сырые провода.

Звоном тишину сопровождают,

но стоит такая тишина,

словно где-то четко понимают,

будто чья-то участь решена.

Этот звон растягивая, снова

стягивая, можно разглядеть

музыку, забыться, вставить слово,

про себя печальное напеть.

Про звезду осеннюю, дорогу,

синие пустые небеса,

про цыганку на пути к острогу,

про чужие чёрные глаза.

И глаза закрытые Артема

видят сон о том, что навсегда

я пришел и не уйду из дома…

И горит осенняя звезда.

***

Не покидай меня, когда

горит полночная звезда,

когда на улице и в доме

всё хорошо, как никогда.

Ни для чего и ни зачем,

а просто так и между тем

оставь меня, когда мне больно,

уйди, оставь меня совсем.

Пусть опустеют небеса.

Пусть станут чёрными леса.

пусть перед сном предельно страшно

мне будет закрывать глаза.

Пусть ангел смерти, как в кино,

то яду подольёт в вино,

то жизнь мою перетасует

и крести бросит на сукно.

А ты останься в стороне —

белей черёмухой в окне

и, не дотягиваясь, смейся,

протягивая руку мне.