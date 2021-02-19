Давно не виделись, милая. И это хорошо.

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Саша и Маша пригласили в гости соседей - Мишу и Иришу. Они и раньше так делали. Редкий случай: соседи - и друзья. Но бывает и такое.

Миша и Ириша пришли с бутылкой шампанского и букетом для хозяйки.

- Ах, какая прэлесть. - Саша изобразил умиление (у него это хорошо получалось). - Ну вы проходите, проходите. Маша сейчас будет, уже звонила, едет из аэропорта.

Приехала Маша, привезла из дальней командировки какой-то диковинный сыр и конфеты местной фабрики («говорят, до сих пор точно по советскому ГОСТу делают»). Конфеты тут же подарила Мише и Ирише, сыр нарезала и эффектно угостила первым кусочком мужа (из губ в губы). Миша и Ириша понимающе переглянулись: «они, наверное, так соскучились».

Посидели пару часов. Миша и Ириша все время держались за руки и обнимались. Хозяева много шутили, обниматься не думали. «Словно и не было разлуки, - думали Миши и Ириша. - Или просто стесняются при нас. Ах, они такие милые».

Саша и Маша

Познакомились, подружились, встречались года три. Однажды Саша спросил: «Мы вообще жениться-то собираемся?». Маша на всякий случай уточнила: «А ты меня не будешь доставать каждый день?» «А ты меня?» - переспросил Саша. Поклялись не доставать друг друга и пошли в загс.

Саша был хорошим звукооператором, ездил на гастроли с разными исполнителями.

Маша работала в газете, тоже моталась по всей стране. Бывало так: Саша приезжает, а на холодильнике записка - «Улетела в Тобольск, скоро буду. Борщ на столе, котлеты в холодильнике, смысл жизни - в беззаветном служении гуманистическим идеалам человечества».

Маша как-то спросила: «Интересно, долго мы так протянем?» Саша удивился: «Я тебе нужен? Я у тебя есть. А ты у меня. И вообще радуйся, что со мной встретилась когда-то, а не с Мишей».

Конечно, они скучали друг без друга, а когда оказывались дома вместе, отлично проводили время. И поговорить было о чем, но одного правила они придерживались четко : не грузить рассказами о работе. Хотя рассказать было что: как лажанулась Бузова на Дне города в Норильске, когда заело фонограмму (это история от Саши), или каким придурком оказался глава района в Краснодарском крае, который сначала вовсю клеил Машу, потом грозил, что добьется ее увольнения, а когда понял, что у нее на него куча компромата, стал предлагать денег.

Пару раз они одновременно оказывались в одном и том же городе: Саша с очередной поп-звездой, Маша - за очередным расследованием. На общение у них было часа три-четыре глубокой ночью, но это были классные три-четыре часа.

Иногда они даже держались за руки и смотрели друг на друга влюбленными глазами. Но когда в гости приходили соседи, вовсю веселились и подкалывали друг друга. «Ну у тебя же, наверное, как у хорошего моряка - в каждом порту невеста», - говорила Маша. «Ну уж не больше, чем у тебя ухажеров мэров и вице-мэров по всей стране», - парировал Саша.

Миша и Ириша переглядывались: «Ну разве так можно?» Саша и Маша подмигивали друг другу: «Опять мы шокировали наших попугаев-неразлучников».

Ириша однажды спросила Машу: «А вы разве не скучаете? Не видитесь по несколько недель».

Маша ответила: «Конечно, скучаем. Зато не успеваем надоесть друг другу».

Ириша потом сказала мужу: «Все-таки они странные. Но очень симпатичные, правда?»

«Да, милая, - ответил Миша. - Они милые, просто немного другие. Хорошо, что они нашли друг друга».

Давно не виделись, милая. И это хорошо. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Миша и Ириша

Поженились они еще в институте. На занятия ездили вместе, хоть и не всегда обоим нужно было к одному времени. После занятий ждали друг друга в читальном зале библиотеки.

На кафедре физвоспитания Мише сказали, что из него может получиться неплохой волейболист и посоветовали записаться в секцию. Ириша обрадовалась, обняла Мишу и сказала: «Ты у меня такой талантливый». А потом ей стало грустно: «А как же я, что я буду делать в это время?» Миша ее успокоил: «Не плачь, милая, я все придумал, там есть и женская секция». Так Ириша тоже стала волейболисткой.

Года через два они решили, что волейбол отнимает слишком много времени, которое они могли бы просто проводить вместе. И перебрались из спортзала в музеи и театры, где очень удобно держаться за руки и влюбленно смотреть друг на друга. «Мы так близки, что слов не нужно», - тихонько напевали они.

Их ужасно расстраивали газетные публикации, авторы которых обсуждали, нужно ли супругам ездить в отпуск вместе или иногда стоит отдохнуть друг от друга. «Может, ты тоже хотел бы от меня отдохнуть, котя?» - встревоженно спрашивала Ириша.

«Я? От тебя? - на лице Миши появлялся испуг. - Зая, даже не шути так, я тебя очень прошу».

Потом они переехали в новый дом, где их соседями оказались Саша и Маша, очень симпатичная пара, хотя и со странностями..

***

Наутро Миша и Ириша выходили из квартиры, по обыкновению держа друг друга за руки. Саша как раз закрывал дверь своей квартиры, оттуда слышался голос Маши: «Позвони, как долетишь, муженек ненаглядный».

Соседи посмотрели на Сашу и подумали: «Опять разлука, бедненькие».

Саша посмотрел на соседей и подумал: «Навеки вместе. Вот счастье-то».