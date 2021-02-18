Актер Алексей Панин разрыдался во время интервью

Актер Алексей Панин во время интервью в YouTube-шоу "Алена, блин!".

Актер Алексей Панин вот уже несколько месяцев живет в Испании. В Москве эпатажный артист бывает наездами. На днях он дал откровенное интервью, в котором не сдерживал эмоций.

Алексей Панин в начале января 2021 года пережил трагедию. От коронавируса умерла мама актера Татьяна Власова. Он по сей день сильно переживает невосполнимую утрату и винит себя в том, что не был рядом с родительницей.

"Сегодня вышло мое интервью. Конечно, наговорил много лишнего, конечно, не доволен своим внешнем видом, но всему виной моя боязнь самолетов и в следствии того - алкоголь. Многое вырезано, но иначе меня бы посадили... Алена безупречная, а я дебил", - написал Алексей Панин в блоге.

Он впервые рассказал о том, как умирала мама. Вспоминая о ней, актер разрыдался. "Я до сих пор виню себя, потому что, мне кажется, если бы я был в Москве, то смог что-то изменить. Но меня успокаивали, что я ничего не мог сделать", - поведал актер в эфире очередного выпуска YouTube-шоу "Алена, блин!".

Алексей Панин по сей день сильно переживает невосполнимую утрату и винит себя. Фото: YouTube

По словам звезды, он купил билет сразу, как только узнал о болезни мамы. При этом тогда беды ничто не предвещало. Однако застать родственницу живой ему так и не удалось. Власова скончалась через несколько дней после того, как ее госпитализировали.

По словам актера, коронавирус в организме женщины распространялся очень быстро. Сначала у нее было 25% поражение легких, затем ее подключили к ИВЛ, после чего она скоропостижно ушла из жизни.

"Моя нынешняя жена Ева сказала мне, что мама капризничает. Вызвали скорую, ее забрали в больницу с подозрением на инсульт. Мама мне тогда позвонила, сказала: «Леша, сделай что-нибудь». Я позвонил в эту больницу, сказал, что я актер Алексей Панин и попросил помочь моей маме. Потом мне позвонили из больницы, сказали, что она на ИВЛ. А я еще такой под винишком. Я спросил: «Это приговор?». Они говорят, что нет, все нормально, выкарабкиваются. И уже на следующий день мне сообщили о ее смерти", - поведал он.

Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции. Раскрыл он и детали последнего разговора с родительницей. "Она психовала в реанимации, потому что, видимо, испугалась. Я до сих пор не могу себя простить”, - резюмировал Алексей.