Объединиться против Москвы: Россия нужна Западу в виде грозного врага

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите альянса в этом году планируется принять новую стратегическую концепцию блока вместо нынешней, действующей с 2010 года. Одним из главных пунктов, который надо прописать в путеводном документе, пояснил он, станет противодействие России и Китаю.

Действительно, чепуха какая-то получается: во все еще действующей стратегической концепции упоминается о партнерстве с Россией, хотя уже сколько лет политические лидеры Запада и генералы НАТО на все лады объясняют, что она - главный враг и угроза. Наряду с «примкнувшим к ней» Китаем.

Почему Россия угроза и враг? Потому что ведет себя агрессивно по отношению к соседям, уточняет генсек НАТО. Его в тот же день поддержал представитель Пентагона: Москва использует силу для достижения своих целей и стремится «подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом». Китай, хоть и не удостоился пока столь резких обвинений в свой адрес, но, как и Россия, пояснил Столтенберг, разделяет не те ценности.

Для того, чтобы крепить ряды блока, надо настойчиво искать и находить врагов. Альянс, который был создан для борьбы с распространением коммунизма, чудным образом через тридцать лет после краха Советского Союза выбрал себе в качестве главного врага Россию, добровольно отказавшуюся от коммунистической доктрины и долгие годы бывшую примерным учеником в «капиталистическом классе». Ровно до тех пор, пока новое политическое руководство в Москве позволило себе усомниться в том, что добровольное подчинение - лучший способ выстроить свои отношения с Западом.

Теперь проясняется, что упертыми и бескомпромиссными доктринерами, как когда-то советское руководство, становятся сами натовцы. Генсек блока предложил «больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации» между странами-членами и призвал к укреплению сотрудничества альянса со всеми одинаково мыслящими с организацией государствами по всему миру. «Так мы можем защитить основанный на правилах порядок, который подрывается странами, не разделяющими наших ценностей, такими как Россия и Китай», — отметил Столтенберг. Хорошо известный старый лозунг: кто не с нами, тот против нас!

Внутренних проблем у НАТО хватает. Прежде всего это отношения США и Западной Европы. Доминирующая роль американцев в альянсе подтверждается хотя бы их военными расходами, в разы превосходящими все военные бюджеты 29 союзников по блоку. По большому счету, блок - это инструмент контроля за Европой со стороны Вашингтона. Причем, по обоюдному согласию: прикрывшись натовским (на самом деле - американским) оборонным зонтиком, западноевропейские страны многие годы имели возможность тратить на оборону ничтожные средства, тем самым резко повышая уровень жизни своих сограждан.

Но невыносимый Трамп и тут наломал дров, пытаясь заставить союзников тратить на оборону не меньше двух процентов своего ВВП. На его призыв, прогнув спину и выставив грудь, отреагировали лишь прибалты, в военных раскладах НАТО составляющие статистическую погрешность. А Германия в прошлом году на военный бюджет выделила всего 1,37 процента от своего ВВП, а через три года планирует потратить на него и вовсе 1,25 процента.

Чтобы заставить больше тратить на оборону, надо очень серьезно напугать доверчивых союзников внешней угрозой. И не дать им возможности сомневаться в ней. То есть - добиться, как и положено в казарме, единомыслия. Тогда и американское единоначалие сомнений ни у кого не вызовет.

Так что страшная России и пока чуть менее страшный Китай в новую стратегическую доктрину НАТО очень красиво вписываются. Почему их надо бояться? Да потому, что думают по-своему, наши ценности не разделяют!

Вряд ли отношения России с Западом станут хуже после того, как он письменно в своей доктрине зафиксируют враждебность по отношению к нам. Хуже и так некуда. Но ясности для нас станет больше, когда партнеры перестанут прикидываться друзьями. Как говорят в дипломатических кругах, будем работать в режиме «маски сорваны».