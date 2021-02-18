«Простая, но хорошая»: Алексей Панин назвал стоимость своей квартиры в Испании

Алексей Панин рассказал о своей испанской недвижимости. Фото: Инстаграм.

В августе прошлого года звезда «Жмурок» Алексей Панин уехал из России. Актер оформил вид на жительство в Испании и поселился на побережье Средиземного моря в курортном городе Торревьеха, под Аликанте. В YouTube-шоу «Алена, блин!» артист рассказал, сколько стоит его испанская недвижимость.

По словам Панина, он стал владельцем «простой, но хорошей» квартиры. Апартаменты обошлись ему в 70 тысяч евро (6,2 миллиона рублей). В эту сумму вошли все расходы на оформление. Изначально актер рассматривал для переезда Италию и хотел купить квартиру в коммуне Форте-деи-Марми, расположенной на берегу Средиземного моря в регионе Тоскана. Однако на итальянскую недвижимость у него не хватило денег.

Кроме испанских апартаментов у Панина есть имущество в России, доставшееся ему после смерти мамы. Это квартира в московском районе Коньково и дом во Владимирской области. По словам Алексея, его недвижимость стоит немного. Дом он планирует продать, а квартиру в Москве сдавать в аренду.

В августе Панин получил ВНЖ Испании и уехал в Европу. Фото: Инстаграм.

О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. Алексей считает, что в России не понимают его свободную душу. Эти мысли актера посетили после громкого скандала, последовавшего после его неоднозначного видео с собакой. Кроме того, артист не скрывает, что любит посещать свингерские клубы и загорать на нудистских пляжах. И если в России за это на него косо смотрят, то в Европе он может вести себя как хочет.

В феврале прошлого года Панин призывал своих подписчиков в Истаграме «продавать квартиры и почки», чтобы эмигрировать из России. По его мнению, в ближайшие годы ждать чего-то хорошего в этой стране не стоит. А в августе актер похвастался полученным видом на жительство в Испании.

- Мне было все равно, в какой стране получить вид на жительство, лишь бы подальше от России, - написал Алексей. - Я даже вчера по такому случаю напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!

Вместе с Паниным в Европу переехала его 13-летняя дочь Нюся. На днях она стала резидентом Испании. Актер рассказал об этом в Инстаграме.

- Исторический момент. Анна Панина стоит в очереди за получением испанской резиденции, - сообщил артист.

Вместе с Паниным в Европу переехала его 13-летняя дочь Нюся. На днях девочка стала резидентом Испании. Фото: Инстаграм.

Дочка актера тоже поделилась своими радостными эмоциями от получения нового статуса: «У меня резиденция, могу лететь в Россию». Девушка продемонстрировала свою карточку резидента, которая дает право оставаться в Испании дольше шести месяцев.

Дочь Алексея Панина появилась в браке актера с питерской моделью Юлией Одинцовой. Сразу после рождения девочки в 2008 году родители начали воевать за нее. Панин долго судился с бывшей женой, а потом попросту выкрал дочь и увез ее с собой в Москву. Все эти годы Нюся жила в столице с отцом и с бабушкой. С мамой она начала общаться только недавно, когда Панин уехал за границу.