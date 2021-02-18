«Дорогая дорога к Спутнику»: Нелегальный вакцинный туризм из Украины в Россию набирает обороты

В свое время Россия предлагала не только поставки, но даже вариант выпуска «Спутника V» на территории самой Украины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинское правительство высказалось резко против российской вакцины и объявило ее вне закона. Хотя Россия предлагала не только поставки, но даже вариант выпуска «Спутника V» на территории самой Украины — в Харькове. Но в Киеве пошли на принцип. Президент Зеленский вообще заявил, что «граждане Украины – не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права», намекая, что наша прививка якобы не достаточно изучена. И это уже после того, как «Спутника V» зарегистрировали в 30 странах , а ведущий мировой медицинский журнал «Ланцет» объявил российскую вакцину одной из лучших.

«Как можно пустить к нам русскую прививку! Это же политическое оружие Путина! Да мы лучше борщ себе в вены вколем...» - яростно проповедуют с телеэкранов особо упорные украинские патриоты.

Но время идет. А Запад, обещавший Украине вот-вот предоставить правильную «демократическую» вакцину, все время назначает новые и новые сроки. Массовая вакцинация украинцев опять откладывается. В который раз.

И вот, устав ждать, некоторые граждане Украины решили действовать сами. И отправились за прививкой в Россию.

«УКОЛОЛСЯ! РОГА И ХВОСТ НЕ РАСТУТ»

Сначала популярный украинский политик и блогер Анатолий Шарий, живущий в ЕС, рассказал, что его заставляют вколоть себе местную вакцину Пфайзер, но он не хочет. Мол, она сомнительная, и после нее уже есть смертельные случаи. Поэтому он поедет в Россию за «Спутником V». Знакомые Шарию медики от русской вакцины в восторге.

Потом известный украинский бизнесмен Александр Меламуд привился «Спутником V», о чем честно, никого не стесняясь, написал у себя в соцсетях.

«А я уже первым Спутником укололся, чего и вам желаю! Господин ЗЕ (Зеленский, - ред.), подумай об украинцах! Сегодня это лучшая прививка!» - написал Меламуд у себя в сети 2 февраля.

А через 2 недели у него на страничке появилась запись о втором этапе вакцинирования.

Александр Меламуд отчитался о второй прививке в соцсетях.

«Несколько часов назад укололся вторым Спутником. Кроме бешеного аппетита пока никаких отрицательных симптомов нет. Копыта, рога и хвост не растут. Жду дальше».

И под первым, и под вторым постом тут же возникли сотни комментариев.

«Где брать?»

«В Москве».

«А сколько стоит?»

«Бесплатно».

«А как с 5G, сигнал уже принимаете?» (намек на известную конспирологическую теорию о связи коронавируса и сетей 5G - ред.)

«Да. Звоню без телефона».

«А вы вот специально дату привязали под годовщину Майдана, чтобы потроллить? Только не говорите, что это совпадение.»

«Совпадение».

«Осторожно! Вова (Зеленский, ред.) измену Родине предъявит».

Шарию, кстати, уже официально предъявили.

Но Меламуду, кажется не страшно. Он спокойно рассказывает — как обошел дурные запреты украинских властей. И как ему, собственно, удалось получить свою дозу вакцины в России.

«Через знакомых, - информирует сограждан миллионер, у которого в Москве живет дочь. - Но по иностранному паспорту прививки всем и бесплатно делают в ГУМе и ЦУМе».

Устав ждать начала вакцинации, некоторые граждане Украины отправились за прививкой в Россию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СРОЧНО ИЩУ МУЖА НА ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ

Слух о том, что в Москве делают прививки всем подряд (!), даже иностранцам (!!), да еще и бесплатно (!!!), расползся по Украине. Последовать примеру бизнесмена мечтают тысячи украинцев. В интернете полным-полно разговоров о том, как поехать в Россию привиться. Ходят даже слухи об организованном вакцинном туризме.

- У кого родня есть в России, тем хорошо, можно к ним приехать и привиться. Говорят, по временной регистрации можно получить медицинский полис и вакцину. Это же только в Москве иностранцев бесплатно принимают и без документов, в других городах нет. Я узнавал, - рассуждает житель Киева Владимир Масинский. - У меня никого там нет, я пытался найти в интернете, есть ли организованные туры за прививкой. Но нет. Хотя слухи такие активно ходят.

Может, туры подпольные?

- А у меня мама с сестрой живут в России. Я к ним приехал на Новый год и привился, - рассказал мне житель Харькова Сергей К. - Да, в Москве, в ГУМе. Просто по иностранному паспорту. При мне там два арабских принца кольнулись. Я приехал и всем своим рассказал.

«Срочно нужен муж в Москве. На 25 дней, учитывая два этапа прививки. Незабываемую свадьбу и весёлый развод гарантирую», - размещают украинки объявления.

- Это Россия, приезжайте — никакого приглашения в отличие от Украины не требуется, - пишет художник-декоратор из Москвы. - Кому негде жить, готов разместить у себя в мастерской на пару дней.

- Посмотрели сколько стоит билет на самолет до Москвы — ужас. Это же через Минск или Стамбул. Прямые рейсы отменены. На автобусе тоже прилично — 150 долларов туда-обратно. Поесть, попить в столице. Так еще и два же раза надо ехать!. Да, дороговата дорога к «Спутнику», - отвечают одни украинцы.

А другие готовые ехать за любые деньги.

ПРИВИВКИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ В МОСКВЕ ПОКА ПРИОСТАНОВИЛИ

На самом деле буквально только что прививать иностранцев без каких либо документов (вид на жительство, регистрация, медполис) в Москве пока прекратили.

- Еще вчера можно было спокойно по иностранному парспорту, а сегодня уже нет, - говорит мне сотрудница МФЦ в прививочном центре, что расположился на популярном фуд-корте «Депо». - Теперь требуется вид на жительство, медстраховка... Американку сегодня вот, расстроили. Ее отец успел получить вакцину пару дней назад, а она нет.

- А как же те, кто должен вторую дозу получить?

- Их мы берем. Новых — уже нет.

- Много ли было у вас украинцев? - спрашиваю у врача-терапевта, осматривающего пациентов здесь же, в Депо.

- Не прямо уж много, но были. Да и вообще иностранцев было немало — немцы, австрийцы, французы, вьетнамцы. Примерно 10% пришедших вакцинироваться не россияне.

- Вы-то сам привились?

- Еще в ноябре.

На едином информационном ресурсе Министерства здравоохранения мне ответили:

«Пока приоритет в вакцинировании у россиян. Не забывайте носить маски и перчатки в общественных местах».

Но! Получить прививку иностранцам в России все же можно. Платно. Достаточно предъявить справку с места работы в России и полис ДМС (добровольного медстрахования, — ред.). Стоит одна доза 8990 рублей. Считай — 100 евро.

ВАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ НАШЕ ПОТРОЛЛИТЬ

Еще в январе украинские СМИ подняли скандал: пока простой народ сидит на карантине, в Киеве началась подпольная VIP-вакцинация для богатых. В частных клиниках за бешеные деньги обеспеченные граждане покупают нелегально ввезенный (непонятно, кстати, откуда — из Европы, России или даже … Израиля) препарат и вакцинируются. Естественно, в тайне.

- Когда у нас начнется прививочная компания и начнется ли — не известно, - говорит киевлянин Александр Масинский. - Еще осенью Зеленский говорил, что западные партнеры нас не оставят и предоставят вакцину Pfizer. Но им и самим пока мало. Наше же здравоохранение ничего своего не разработало. Пока у Украины есть только контракт на поставку вакцины из Китая (речь о препарате компании Sinovac Biotech). Но когда она придет - тоже не ясно. Так что пока весь цивилизованный мир прививается, мы, получается, стоим с протянутой рукой. Возможно, ваше правительство решит потроллить наше и официально разрешит всем украинцам приезжать в Россию прививаться? Вот тогда хлынет поток и начнется массовый прививочный туризм. Пока прорываются только счастливчики или богатые.