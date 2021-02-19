Очевидное — невероятное. Росстат уверяет, что зарплаты россиян резко выросли

По итогам декабря средняя зарплата в России выросла по сравнению с ноябрем более чем на 40% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свежие данные Росстата ошеломили россиян. Оказывается, по итогам декабря средняя зарплата выросла по сравнению с ноябрем более чем на 40%! Эксперты Росстата связывают это с выплатами новогодних премий и бонусов. В 2019 году году, например, декабрьский прирост к ноябрю был тоже ощутимым — 34,5%. Но если взять даже среднюю зарплату за 2020 год, то она по сравнению со средней же за 2019 г. выросла на 6,7%. Тоже выглядит неплохо. Но это речь идет о номинальной зарплате. А если пересчитать ее в реальную, то есть с учетом инфляции, то рост уже не такой заметный — всего 2,5%, сообщает Росстат.

Можно ли доверять этим цифрам?

- Росстат учитывает зарплаты порядка 43 млн наемных работников крупных, средних и малых предприятий, бюджетников - то есть, тех организаций, которые уже сдали статотчетность, - пояснил известный экономист, обозреватель «Радио КП» Никита Кричевский. - Индивидуальные предприниматели сдают отчетность позже, поэтому нанимаемый ими персонал в этой статистике не учитывался. Не был учтен и толстый слой теневых работников, которые получают зарплаты «в конверте», их доля составляет 12-18% от всех работников. Всего же тех, кто не попал в расчеты Росстата примерно 20 млн человек. Получается такое статистическое лукавство.

Особенно поразил эксперта всплеск среднемесячной начисленной зарплаты с 49,3 тыс руб в ноябре до 69,3 тыс руб в декабре.

- Вот я делал пересчет по Москве. За январь-сентябрь 2020 г. по средним и крупным организациям начисленная зарплата составила 95,6 тыс. рублей, а с учетом МП и ИП - лишь 73,6 тыс. рублей. Разница на 23%. Если сделать такую же поправку на декабрьскую зарплату по стране, получится уже не 69,3 тыс руб., а 53,3 тыс руб. Да, это примерный показатель, не по всей России такое же соотношение крупных и малых предприятий, как в Москве, но меньшее значение мне кажется более реальным.

Не слишком поверил эксперт и росту реальной зарплаты.

- Ощущение, будто идет подгонка под желаемый результат, - сказал Кричевский. - Но и эти скромные 2,5% вызывают сомнения. Минэкономразвития, например, давал информацию о снижении реальных доходов россиян на 3,5%. Упали и расходы по пластиковым картам. Что-то странное получается — зарплаты выросли, а доходы упали.

Экономисты считают, что о благосостоянии общества больше говорит не средняя, а медианная зарплата - она характеризуется тем, что у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже. Ранее Росстат сообщал, что медианная зарплата в России составляет 35 тыс руб.

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ, тыс руб.

2018 - 43,7

2019 - 47,9

2020 - 51,0

ЗА 2020 ГОД, тыс руб.

Сентябрь - 49,3

Октябрь - 49,5

Ноябрь - 49,3

Декабрь - 69,3