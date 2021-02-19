В США люди сцепились с полицией на продуктовой помойке

В городе Портленд жители вступили в конфликт с полицией из-за выброшенных продуктов. Фото: twitter.com/oregonian

Морозы и сильные метели, обрушившиеся на некоторые американские штаты, вызвали настоящий энергетический коллапс. Без света оказались многие жилые дома и офисы, «вырубились» агрегаты, поддерживающие социальную инфраструктуру.

В крупнейшем городе штата Орегон Портленде это даже привело к столкновению жителей с полицией. В одном из супермаркетов из-за перебоев с энергией пришлось на пару дней отключить холодильные камеры, где хранились тонны продуктов. У скоропортящихся за это время истек срок годности, да и за качество остального продовольствия поручиться уже было нельзя. Поэтому руководство магазина, погоревав об убытках, распорядилось выбросить всю эту «некондицию» на помойку.

Видимо, не нашлось ни одного выходца с просторов бывшего СССР, который проявил бы военную смекалку. Ну ладно, холодильные камеры не работают, но за окном-то настоящий мороз, чего бы и не прикопать товар, пока погода не образумится? Но «правильные» американцы решили вопрос радикально – утилизировать товар.

Два гигантских мусорных контейнера, доверху наполненных самой разной снедью - от молока и соков до тушек индеек и говяжьей вырезки - тут же привлекли внимание местных жителей. Новость о нежданной «халяве» молнией пронеслась по близлежащим кварталам, и через несколько минут горы выкинутых продуктов облепили десятки людей, набивавших сумки бесплатной провизией.

Заметим, никто не бил витрины и не вытаскивал из торговых залов дорогую бытовую технику и гаджеты – как это делали особо ушлые частники протестов BLM каких-то полгода назад. Тогда это назвали чуть ли не компенсацией, которую белые повинны отдать «угнетенным» афроамериканцам. Но одно дело обнести магазин электроники под шум протестующе толпы, и, как оказалось, совсем другое – угоститься продуктами, предназначенными на выброс. Даже если ты и твоя семья оказались в отчаянном положении.

Сотрудники супермаркета попытались было остановить это нашествие, ведь испортившейся едой можно было отравиться или подцепить еще какую-нибудь заразу. Но куда там! Силы были явно не равны и пришлось вызывать полицию. Прибывшие копы оттеснили толпу и взяли под охрану полуразграбленные мусорные контейнеры. «Подумайте о нас!», - кричали им обозленные горожане, у которых дома кончились припасы, а магазины и лавки прекратили работу из-за небывалого снегопада.

И все же продуктовую свалку полицейским удалось отстоять. А владельцы супермаркета, дабы избежать гнева общественности, сделали специальное заявление, в котором напомнили, что их магазин в благотворительных целях постоянно отдает нуждающимся не распроданную, но еще годную к употреблению продукцию.

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