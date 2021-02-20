Вся правда о брокере. Что мы знаем о быстрорастущем «Фридом Финанс»?

На российских сайтах и телеграм-каналах в последние месяцы выходит все больше компрометирующих статей о крупном казахстанском бизнесе.

Источники на этом рынке не исключают, что таким образом предприниматели начали «междоусобную войну», пытаясь поделить зоны влияния. Так как большинство СМИ в регионе находятся под контролем государства, площадки для чернушного пиара выбрали в России — тексты заказной кампании публикуются на полуанонимных интернет-ресурсах, готовых опубликовать за деньги все что угодно. Публичная атака на репутацию через слив компромата и заказные статьи, как пишет местное издание «Курсив» в своем расследовании, стали обыденностью для казахстанского бизнеса.

Информационной атаке из Казахстана подвергся и холдинг Freedom Holding Corp., работающий в семи странах, в том числе России и Казахстане под брендом «Фридом Финанс» (в РФ ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс»). Вбросы представляют собой тексты об основателе этого брокера, который якобы заманивает доверчивых инвесторов в свою «финансовую пирамиду». Авторы не приводят никаких доказательств, но при этом намекают на некие «мошеннические схемы» и используют яркие желтые заголовки, в которых глава Freedom Тимур Турлов сравнивается с Мавроди и другими маргинальными личностями. Попробуем разобраться, есть ли под этими вбросами хоть какое-то основание.

«Фридом Финанс» – пирамида?

Финансовой пирамидой называется структура, которая обеспечивает доход своим участникам исключительно за счет постоянного привлечения денег новых членов. В России деятельность таких компаний запрещена статьей 172.2 УК. Основные признаки пирамиды – отсутствие реального бизнеса, гарантируемая (что запрещено российским законодательством) высокая доходность и отсутствие лицензии регулятора.

Лицензия Центробанка РФ – основной документ, который обязаны получить все реальные финансовые организации в России. ЦБ выдает разрешение на тот или иной вид деятельности (банковской, брокерской, дилерской и т.д.) и регулярно проверяет работу организаций, принимая решение о санации или отзыве документов.

У ИК «Фридом Финанс» (российский брокер группы Freedom Holding Corp.) есть лицензии ЦБ на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Подробно с ними можно ознакомиться на сайте регулятора, вся информация продублирована и на сайте компании.

«Фридом Финанс» является действительным членом Московской и Санкт-Петербургской бирж, а также НАУФОР. В 2020 году компания попала в десятку ведущих операторов Мосбиржи по числу зарегистрированных и активных клиентов и десятку лучших брокеров России по версии газеты «Коммерсантъ».

В 2019 году Freedom Holding провел IPO на бирже NASDAQ, где торгуются ценные бумаги Apple, Facebook и Microsoft. Компания стала публичной и приобрела обязательства отчитываться перед всеми акционерами и инвесторами, а также SEC – Комиссией по ценным бумагам и биржам США. На сайте компании есть данные о собственных и кредитных средствах, бухгалтерская отчетность, аудиторские заключения. Там же можно ознакомиться с перечнем брокеров, депозитариев и клиринговых организаций, с которыми сотрудничает «Фридом Финанс».

Листинг на NASDAQ – это в принципе знак качества стандартов корпоративного управления, прозрачности финансовой отчетности, стандартов раскрытия информации, и других важных вещей в финансовом бизнесе. Турлов в интервью «Коммерсанту», «Эксперту» и другим деловым изданиям рассказывал, что процесс подготовки к IPO занял около трех лет и потребовал юридического структурирования и реформы корпоративного управления для того, чтобы соответствовать требованиям американского регулятора и NASDAQ. «Фридом Финанс» столкнулась с большим объемом проверок и пристальным вниманием регуляторов, которым надо было изучить все риски, связанные с регионом и самой компанией. Только после этого холдинг допустили к IPO и торгам. Ни один брокер из СНГ на подобный амбициозный шаг пока не решился.

В декабре 2020 года агентство MSCI включило Freedom Holding Corp. в свое семейство индексов MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500. Все главные мировые хедж-фонды ориентируются на MSCI, составляя свои портфели. Международное рейтинговое агентство Standard&Poors в 2019 году присвоило «Фридом Финанс» рейтинг В-/В, а в 2020-ом — улучшило прогноз на позитивный, то есть оценивают ее будущее перспективно.

При этом «Фридом Финанс» не оказывает услуги, связанные с криптовалютой или форекс-рынком, отдавая предпочтение долгосрочным инвестициям на Московской и Санкт-Петербургской биржах, NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Borse и других известных площадках. Как руководство, так и аналитики компании регулярно напоминают клиентам о важности диверсификации портфеля и предупреждают, что большая прибыль всегда связана с повышенными рисками.

Тимур Турлов – казахстанский миллиардер?

Турлов родился в Москве, он был и остается российским гражданином. В Казахстан он впервые приехал в 2011 году и решил остаться, увидев большие возможности для бизнеса и комфортные условия проживания для своей семьи. Почему он решил развивать бизнес в этом регионе, можно узнать подробнее из его интервью.

В результате «Фридом Финанс» буквально создала биржевую инфраструктуру в этой стране, вывела на казахстанский рынок российских и американских эмитентов и открыла людям инвестиционные возможности, которые предоставляют мировые биржи. На сегодняшний день компания – крупнейший брокер в стране.

Судя по этим достижениям, Тимур Турлов все сделал правильно, кроме одного: не учел казахские реалии ведения бизнеса и стиль борьбы с конкурентами, к которому, как видно по заказной кампании, склонны местные финансовые элиты.

Удачный для брокерского бизнеса 2020 год принес «Фридому» улучшение всех результатов. Расширение линейки собственных продуктов (компания запустила уникальный и суперпопулярный у инвесторов ЗПИФ «Фонд первичных размещений»), увеличение более чем в два раза числа клиентов, покупка американского брокера Prime принесли холдингу рекордную прибыль. Котировки компании на NASDAQ поднялись выше $50 при цене размещения $14,42, а капитализация превысила $3 млрд. Все это, безусловно, сделало Турлова еще богаче и подтвердило его статус долларового миллиардера, о чем и написал Bloomberg.

Все эти факты говорят, скорее, в пользу бизнесмена. Было бы странно, если человек предлагающий клиентам инвестиционные услуги, сам не мог заработать деньги. Турлову принадлежит большая часть акций компании (по отчетности, почти 73% холдинга), то есть он верит в успех своего предприятия.

Полмиллиона за один пост?

Все заказные материалы размещаются на непопулярных ресурсах с малочисленной аудиторией. Эти сайты перепечатывают вариации одного того же текста с орфографическими и пунктуационными ошибками – в серьезных СМИ такие тексты не появляются никогда. Часть сайтов зарегистрирована на Кайманах или в Панаме что затрудняет работу юристов по блокировке ложного контента.

На заказной характер статей указывает тот факт, что материалы исчезают приблизительно через две недели (именно столько времени занимает составление и подача жалобы и досудебной претензии или хостеру сайтов), то есть площадки осведомлены о том, что публикуемая информация фейковая. Проблемы с удалением такого контента возникают в случае вышеупомянутых «панамских сайтов», а также телеграмм-каналов, которые не подпадают под закон о СМИ и которых практически невозможно привлечь к уголовной ответственности. Эти средства и используют заказчики черной компании в попытке навредить репутации Турлова и его компании.

Ряд российских Telegram-каналов действительно размещают за деньги посты любого содержания и качества. В одной ленте могут быть опубликованы с разницей в несколько часов компрометирующая статья и позитивная заметка об одном и том же человеке или бизнесе.

Стоимость такого поста зависит от известности канала и числа подписчиков – от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Например, пост в популярном канале про банки и деятельность банкиров с аудиторией около 122 тыс. человек обойдется в 60000-70000 рублей, публикация в профильных инвестиционных каналах с аудиторией от 80 до 160 тысяч читателей будет стоить от 150000 рублей и может доходить до 500000 рублей. Это примеры цен, известные в журналистском и PR-сообществе. В некоторых подобных канала выходят и репосты заказухи против «Фридом Финанса». По сути, «утопление» компании Турлова уже обходится заказчикам в миллионы рублей, или десятки тысяч долларов.

В заказных текстах почти все отсылки ведутся к казахстанским реалиям и развитию бизнеса «Фридом» в этой стране. Примечательно, что 2020 год для Казахстанской биржи (KASE) был весьма удачным. Объем торгов на KASE вырос на 49%, капитализация рынка акций увеличилась на 10,6%. В 2020 году процедуру листинга прошли ценные бумаги 14 новых эмитентов, а в Центральном депозитарии было открыто более 17 тыс. новых счетов. То есть казахским брокерам и банкам было бы намного выгодней вложить потраченные на борьбу с Турловым и «Фридом Финанс» средства непосредственно в свой бизнес и получить большую отдачу. Однако, очевидно, что лавры Freedom как брокера номер 1 не дают покоя, а многие из игроков на казахском рынке честно работать и конкурировать пока не умеют.