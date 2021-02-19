Пока женщина лежала в роддоме, жених ушёл от неё к ее же матери

Джесс Олдридж с женихом Райном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

24-летняя Джесс Олдридж и подумать не могла, чем может обернуться временный переезд в тихий отчий дом в английской глубинке. Беременная девушка рассчитывала на родительскую поддержку после родов, а получила раскол в собственной семье.

И дело вовсе не в том, что зятек пришелся не ко двору, скорее даже наоборот.

Неладное Джесс почувствовала, когда ее гражданский 29-летний муж Райн выпивал с ее 44-летней матерью Джорджиной и строил будущей бабушке глазки. Тогда девушка наоборот порадовалась, мол, ее бойфренду удалось наладить отношения с родичами, и забыла о странном инциденте.

Но по возвращению из роддома Джесс раскрылась страшная правда — пока она лежала в больничной палате, между Райном и ее матерью разгорелся бурный роман и дома вместо желанного тепла ее и новорожденного сына Рубена ждал холод расставания.

Незадачливый папаша и ставшая опять ягодкой молодая бабушка сбежали в арендованное жилье и начали вить там семейное гнездышко.

Слушать никого «молодожены» не желают и на увещевания друзей и знакомых не реагируют, говорят, что такими счастливыми себя никогда не чувствовали.

При этом Джесс «предала» и лучшая подруга Оливия. Вместо слов поддержки брошенная мать услышала стандартное «знала, за кого за муж выходила» — еще до побега Райн слыл бабником и повесой.