Байден на Мюнхенской конференции обвинил Россию в атаках на Запад

Джо Байден во время выступления с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проводится в виртуальном режиме.

«Америка вернулась» - таков был главный рефрен послания Байдена, который он неоднократно повторял в ходе своего выступления.

Не называя имени своего предшественника, 46-ой президент США признал, что в последние годы отношения между Штатами и их европейскими союзниками обострились. И подтвердил, что намерен развеять «любые имеющиеся сомнения в том», что США будут тесно сотрудничать со своими европейскими партнерами и сохранять «полную приверженность» НАТО.

Особе внимание Байден в своей речи уделил Китаю, заявив, что США вместе с Европой должны противостоять Поднебесной, «играющей по разным правилам».

«Противостояние с Китаем будет жестким», - не то угрожал, не то пугал глава Белого дома.

Оправдывая необходимость сохранения блока НАТО, Байден по традиции определил главного врага, от которого Североатлантический альянс должен защищать своих членов. Это, разумеется, Россия, которая, по словам президента США, атакует НАТО и стремится ослабить весь Запад и «европейский проект».

Он также подтвердил готовность Вашингтона возобновить переговоры по ядерной программе Ирана.

Мюнхенская конференция по безопасности ежегодно, начиная с 1962 года, проводится в Мюнхене (ФРГ). Финансируется правительством Германии. В первое время в ней участвовали военные и политические лидеры стран НАТО, а с 1990-х годов – представители России, Китая, Индии, Японии и других стран.