Сергей Лавров: «Отношения с Евросоюзом разорваны в клочья»

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу РБК, где ответил на ряд актуальных вопросов, начиная международными спорами вокруг газопровода «Северный поток - 2», заканчивая распространение вакцины «Спутник V». «КП» представляет ключевые цитаты из интервью.

О внутренних конфликтах в США

- «Ковбойские разборки», кто круче, тоже там присутствуют. Но это нормальное проявление американской политики, особенно сейчас. Она обострилась до предела в своих противоречиях между либералами, которые думали, что это уже неостановимая тенденция. Вдруг пришел Дональд Трамп, не сильно жаловавший либеральные принципы и подходы, старался больше думать о коренных интересах тех, кто основал Америку, приехал туда (она всегда была страной эмигрантов) и принял ее законы. Вот о чем идет спор: сохраняется ли лояльность государству, которое тебя приняло, или ты хочешь размывать его принципы?

<…> Еще на стадии предвыборной гонки они (демократы - ред.) примерно так и говорили. Джо Байден и его люди не просто заявляли, что это мягкотелость, постоянные заигрывания, а то и вообще – работа на российскую разведку. Дональд Трамп говорил, что он самый жесткий по отношению к России. Он сказал, что ему нравится Владимир Путин, но ввел больше санкций, чем все его предшественники вместе взятые.

О вакцине «Спутник V»

- На Западе понимают, что «Спутник V» действительно если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых вакцин. Иначе не было бы такого потока обращений, а он нарастает в геометрической прогрессии. С другой стороны, они осознают, что сам факт распространения «Спутник V», да и других наших вакцин, которые вскоре уже выйдут на международный рынок, означает повышение авторитета и репутации России на международной арене. Этого им не хочется.

Во время вакцинации препаратом "Спутник V" в Буэнос-Айресе, Аргентина. Фото: REUTERS

О «Северном потоке - 2»

- Сейчас в открытую пишут, что идет торг и обсуждают возможность договоренностей между Вашингтоном и Берлином, согласно которым «Северный поток–2», ладно, Бог с вами, пускай достраивается, пускай функционирует, но если вдруг параллельно будет сокращаться транзит газа через Украину, то «Северный поток – 2» будет перекрыт. Я не могу решать за Германию, но то, что это унизительное предложение, для меня очевидно. Как сказал президент Российской Федерации Путин на встрече с лидерами думских фракций, это очередное подтверждение того, что за счет России хотят финансово поддержать свой геополитический проект под названием «Украина».

О желании Запада сохранить нынешний режим на Украине

- Им (Западу - ред.) украинский режим нужен только для одного – чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики. Они хотят всячески ослабить все, что расположено вокруг нас: Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье, когда после успешной миссии президента Российской Федерации Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились – как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе.

Российские миротворцы во время дежурства на контрольно-пропускном пункте у въезда в Степанакерт, Нагорный Карабах. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

О пандемии коронавируса

- «Лодка» все-таки одна и не такая большая. Сейчас уже есть прогнозы, что это (коронавирус - ред.) надолго, будет сезонной инфекцией, причем совсем не такой, как грипп или другие заболевания, будет требовать постоянного применения мер предосторожности, средств индивидуальной защиты. Осознание этого должно как-то сподвигнуть страны к более откровенному сотрудничеству, особенно те, которые до недавнего времени сомневались.

О равноправном сотрудничестве в ВОЗ

- Китайцев в секретариате ВОЗ меньше 50 человек, нас – 25, американцев – за 200, НАТО – 2 тысячи с лишним. Прошлая администрация США говорила, что Китай манипулирует ВОЗ. Это некорректно. Либо речь идет о полной беспомощности 2 тысяч натовцев, которые в секретариате ВОЗ должны представлять собой большинство. <…> Помимо того, что внутри организации есть попытки «дворцовых переворотов», установления своих порядков, не обязательно опирающихся на консенсус, есть идея вынести главные решения по мировой политике в области здравоохранения за пределы универсальных структур. Об этой тенденции мы уже много раз говорили: подменить международное право "миропорядком, основанном на правилах". Как выясняется на практике, он предполагает выработку всех решений не в кругу, который имеет универсальное представительство, так как там надо спорить, искать балансы и компромиссы, а в кругу тех, кто с тобой согласен. Потом предъявлять это как истину в последней инстанции и требовать от всех, чтобы эту договоренность соблюдали.

О единой риторике министров иностранных дел стран Евросоюза

- Там ни шагу влево. Это Навальный, например, или Скрипали, как это раньше было, права человека. Сейчас этот ученый Юрий Дмитриев из Карелии. Категорически не приемлют факты, доказывающие его участие в преступлениях, педофилии. Они зачитали. Я привожу контрдоводы, объясняю, что мы видим в той или иной ситуации, и почему мы не можем получить доказательств по тому же Навальному, по тем же Скрипалям. В ответ они просто еще раз зачитывают ту же самую страницу.

Историк Юрий Дмитриев перед началом рассмотрения дела в суде. Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Об отношениях России и Евросоюза

- Когда я выступал на интервью у Владимира Соловьева, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Обама правда про российскую экономику, отношения разорваны в клочья.