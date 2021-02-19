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Канделаки омолодила бывшую невесту Крида и Рудковскую

Вместе с «Третьяковской галереей» Тина представила новую коллекцию авторских патчей
Алина ЧЕРНОВА
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Тина Канделаки представила новую коллекцию авторских патчей.

Тина Канделаки представила новую коллекцию авторских патчей.

Фото: Личный архив

Бизнесвумен и телеведущая Тина Канделаки давно уже зарабатывает миллионы на собственном бизнесе.

На пике карьеры Канделаки вдруг посвятила себя строительству собственной бизнес-империи. Сейчас Тина - владелица клиники красоты, основатель косметического бренда Ansaligy.

- Я всегда искала способы как можно дольше сохранить внешность. Так десять лет назад у меня открылась клиника. Клиника с долгами осталась мне после развода. Я их выплатила, и вместе с Линдой - моей ближайшей подругой - мы стали ее развивать. Долгое время я даже не доставала дивиденды и все, что зарабатывала, вкладывала в косметические новинки. С помощью профессора и доктора биологических наук Валентины Ивановны Деменко мы сварили смывку и крем - сначала для меня, потом для наших клиентов.

Наша косметика улетела за несколько дней. Мы поняли, что это может быть бизнесом, - рассказывала в интервью kp.ru Тина.

Тина Канделаки

Тина Канделаки

Один из самых популярных продуктов Канделаки -косметические патчи.

В основном здании Третьяковской галереи прошло мероприятие, посвященное официальному старту сотрудничества косметического бренда Канделаки с Третьяковкой. Оно началось с выхода коллекции патчей «Русские портреты» с изображениями произведений из собрания Третьяковской галереи. Команда бренда Ansaligy переосмыслила всем известные и любимые женские портреты из фондов Третьяковской галереи, наложив на них цифровые элементы face recognition и предложила поразмышлять на тему того, кто же скрывается за таинственными незнакомками знаменитых полотен, тем, как сложилась судьба у Елены Александровны Нарышкиной и Надежды Ильиничны Репиной. Презентацию коллекции «Русские портреты» посетили приятельницы Тины: Яна Рудковская, бывшая невеста Крида фотомодель Дарья Клюкина, подруга Николая Баскова София Никитчук и другие.

Яна Рудковская

Яна Рудковская

Пожалуй, только Тина была одета с налётом сексуальности, облачившись в юбку с высоким разрезом. Плюс алый маникюр сделал свое дело, добавив образу Канделаки ещё большей эффектности. Удивила фотомодель Дарья Клюкина, выбрав для раута весьма стильный, но очень закрытый костюм.

Дарья Клюкина

Дарья Клюкина

А мы-то привыкли к ее инстаграмным фотосетам в бикини. Яна Рудковская тоже была предельно скромна в тёплом свитере-водолазке. И только сумочка от Луи намекала, что перед нами одна из главных столичных модниц.

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