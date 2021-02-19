Михаил Погребинский из Киева: У Медведчука вырос рейтинг, американцы вмешались - отсюда и санкции

Политолог Михаил Погребинский. Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, как сообщили многие информагентства, ввел санкции в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Верховной рады Виктора Медведчука, его жены, а также пяти граждан России. Об этом сообщил в пятницу, 19 февраля, на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

- Что касается граждан, в отношении которых применены санкции, - это госпожа Оксана Марченко (супруга Виктора Медведчука. - Ред.), гражданка Украины, это господин Виктор Медведчук, гражданин Украины, - заявил он. Секретарь СНБО отметил, что санкции (сроком на три года) введены в отношении всего имущества, которое принадлежит Медведчуку. Решение принято по статье «о финансировании терроризма», - уточнил Данилов.

- Что это все значит? - спросили мы у Михаила Погребинского. - Как это понимать?

- Саша, ну, это надо понимать так, что Украина оказалась в роли тех стран, где такое часто называют «прокси войной» (то есть, -спровоцированной третьей стороной. - А.Г.) между американцами и Россией.

Они, американцы, усматривали серьезную угрозу в Медведчуке и его партии. И несдержанно несколько раз это комментировали.

- И не только.

- Да, Медведчук с 2014 года находится в американском санкционном списке. Сейчас, когда у него начал расти рейтинг, и не только у партии, но и у него лично, американцы забеспокоились.

И ясно, что вот эта вся история с блогером, а потом с закрытием каналов, это все были элементы подхода к Медведчуку.

- Вы имеете в виду Шария?

- Да, я имею в виду Шария, закрытие трех каналов и владельца Козака.

Это называется – внесудебная расправа. Но за этим стоит интерес американцев закрыть любые попытки поставить под сомнение то, что они тут рулят. И какие-то, дескать, люди, которые еще имеют фракцию в Верховной Раде, вот выходят и выступают, что надо прекратить внешнее вмешательство в дела Украины. Как это можно терпеть? Мы тут хозяева уже давно, и тут нам приходят и рассказывают такое.

Анатолий Шарий Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И, я думаю, что это все идет на фоне ухудшающейся социально-экономической ситуации в Украине, на фоне падения рейтинга Зеленского. И он, когда ему говорят, что надо как бы с этим порешать, то это и в его интересах тоже. Зеленский понимает, что, ну чего, ему ничего не угрожает. Он что, может ожидать каких-то массовых протестов в защиту Медведчука и ОПЗЖ? Нет, не будет этого.

А в противном случае, если бы он этого не делает, наоборот, есть давление улицы, есть националисты.

- Все так очень сложно?

- Сейчас же у нас образовался такой союз национал-радикалов, украинской власти, включая силовые структуры, и американцев. Это очень большая сила, противостоять которой очень сложно. Тем более, в сущности, кроме этих храбрецов из ОПЗЖ, Медведчука и компании, никто, собственно, этой силе и не противостоит.

- А Шарий?

- Но он десять лет уже не был в Украине. И рейтинг у него там не добирает до проходного, по крайней мере, пока.

То есть сейчас мне кажется, что мяч на вашей стороне.

- На моей?

- Не лично. Но понятно, что на вашей, да.

- Я понял, о чем вы говорите. Я поэтому вам и звоню, чтобы подумать, что делать с мячом.

- Ничего. Да, подумайте.

Я не знаю, это же какая-то запутанная история с этой трубой. Я ничего в этом не понимаю, в этой трубе. Я не понимаю целей. Ясно, что это как-то связано с трубой для прокачки дизеля и жидкого газа.

Что они хотят? Они считают, что эту трубу как-то там через кого-то там… контролирует Медведчук. Он говорит, что нет, я у него спрашивал. Но не важно.

- Чего они добиваются?

- Вот я не могу понять. Они что, добиваются того, чтобы эта труба была пустая, что ли?

Мне кажется, что это серьезная история. Она не может просто так…

Ну, Шарий и Шарий. Все-таки Медведчук – лидер партии, в опросах общественного мнения они на первом месте. Это же небывалое дело. В Европе уж точно такого никогда не было. Это какая-то латиноамериканская история.

- Я про мяч понял. Спасибо.

- Я с вашей однофамилицей недавно общался.

- А, Светлана Гамова, журналистка из Молдавии? Это родственница. Фамилия редкая. Я говорю, что и Катя Гамова – тоже моя родственница. Правда, да. А со Светланой я виделся. И как она?

- Она говорит, что она вас знает. Вы друзья.

- Мы родственники.

- Замечательно. Фамилия у вас замечательная. Я же бывший физик. Для меня эта фамилия значит не как Эйнштейн, но во всяком случае, очень громко звучит. (речь о Георгии Гамове. - А.Г) Это для других не так, они не знают, что это такой выдающийся физик, а я-то знаю. Все, будьте здоровы.

- Удачи!

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