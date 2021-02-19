Кокляев больше соперника на 44 кг, а Рой Джонс болеет за «Спартак»: итоги взвешивания «Королей ринга»

Артем Тарасов и Михаил Кокляев во время процедуры взвешивания. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

19 февраля в ТРК «Вегас» прошла процедура взвешивания участников боксёрского шоу «Короли ринга». Как и предстоящий вечер бокса, взвешивание превратилось в настоящее представление. На него попали и простые посетители торгового центра и те, кто специально приехал посмотреть на приглашённого гостя — легенду бокса Роя Джонса.

Роль Джонса была простая — встречать боксёров у весов и ответить на один лишь вопрос от промоутера вечера бокса Владимира Хрюнова: за какой футбольный клуб ты болеешь? И Рой признался: «Спартак Москоу», чем, кстати, вызвал бурную реакцию толпы.

Американский боксер Рой Джонс-младший во время процедуры взвешивания участников шоу " Вечер бокса". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кстати, сам Рой приехал на шоу не только в качестве приглашённой звезды. Легенда будет стоять в углу Айзека Чилембы в качестве тренера во время боя своего подопечного с чемпионом WBA Gold Фёдором Чудиновым. Весы показали, что Чудинов меньше соперника всего на 550 грамм (76,7 кг против 76,15 кг соответственно). Стоит отметить, что подопечный Джонса заметно выигрывает у Чудинова в росте и размахе рук.

Самые удивительные цифры дня показали пауэрлифтер Михаил Кокляев и блогер Артём Тарасов: Кокляев больше оппонента почти на 44 кг. 136 килограмм Кокляева сойдутся с 91,7 килограммами Тарасова. К слову, многие эксперты прогнозируют, что этот поединок может стать самым ярким из всего шоу.

Настоящей битвой титанов станет схватка чемпиона по пощёчинам Дениса Вильданова и самбиста Максима Новосёлова. На двоих бойцы насобирали 329 килограмм живой массы. Причём Вильданов заметно превосходит соперника на весах: 190 кг против 139 кг.

Денис Вильданов и Максим Новоселов во время процедуры взвешивания. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ещё одна неравная схватка предстоит скандально известному Вячеславу Дацику и африканскому чемпиону из Санкт-Петербурга Тайсону Дижону. Дацик показал на весах 128 килограмм, в то время как Дижон — скромные по сравнению с соперником 93 килограмма. Сам бывший дебошир Дацик на одной из пресс-конференций признавался, что ради выхода на ринг сбросил 40 килограмм. А в качестве секрета такой весогонки сказал: «Женитесь»!

Шоу «Короли ринга» покажет телеканал РЕН ТВ. Прямая трансляция — 20 февраля в 22:30 по московскому времени.