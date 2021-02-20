В России запретят ГМО: правительство заблокирует импорт трансгенных семян

Импорт посевного материала с генно-модифицированными организмами запрещается, а посевы будут проверяться на наличие ГМО Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Правительство ставит задачу «формирования свободного от фальсификата и ГМО рынка качественных и безопасных семян в России», сообщили kp.ru в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко, комментируя новую редакцию завода «О семеноводстве».

Российская аграрная и лесная отрасль ежегодно потребляют 10-14 млн тонн семян. Около трети из этого объема завозится из-за рубежа. При этом по некоторым культурам, таким как картофель и сахарная свекла, зависимость России от импорта семян является критической. По оценке Россельхознадзора, 30% семян, находящихся в обороте, являются некондиционными, фальсифицированными либо неизвестного происхождения. Ежегодные потери отрасли АПК от некачественных семян составляют порядка 300 млрд рублей.

Новая редакция закона направлена на борьбу с использованием в России ГМО-семян: импорт посевного материала с генно-модифицированными организмами запрещается, а посевы будут проверяться на наличие ГМО.

Кроме того, закон установит обязательные требование к обороту семян сельхозрастений на территории России. Будет сформирован государственный реестр селекционных достижений. Создается федеральная государственная информационная система «Семеноводство», которая позволит покупателям проверить, где был выращен посевной материал и на какой урожай можно рассчитывать. Еще одна новация – создания федерального фонда семян лесных растений, который необходим для воспроизводства лесов на случай стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Большая часть мирового рынка ГМО-семян контролируется тремя западными корпорациями: Monsanto, Syngenta и Bayer.