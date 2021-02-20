Умер Юрий Швачкин - советский ученый, работавший над синтезом инсулина

Швачкин Юрий Петрович - советский и российский химик, профессор кафедры химии природных соединений химического факультета МГУ

В полицию поступило сообщение об обнаружении тела пожилого мужчины в одной из квартир на улице Панферова в Москве. Прибывшие на место оперативники установили личность умершего - им оказался 90-летний известный советский ученый Юрий Петрович Швачкин, работавший над разработкой методов синтеза инсулина человека.

«Прибывшие на место оперативники и врачи скорой помощи констатировали смерть 90-летнего Юрия Швачкина. Мужчина скончался своей смертью, от естественных причин. Признаков насильственной смерти, а также противоправных действий на месте происшествия обнаружено не было», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Швачкин Юрий Петрович - советский и российский химик, профессор кафедры химии природных соединений химического факультета МГУ, доктор химических наук и один из первых советских ученых, работавших над разработкой методов синтеза инсулина человека. Его труды положены в основу разработки схем полного синтеза инсулина человека, впервые осуществленного в СССР.