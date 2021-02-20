Будут ли США воевать с Россией в Крыму и на Донбассе

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - об обещании министра обороны США Ллойда Остина украинскому коллеге Андрею Тарану помочь в борьбе с «российской агрессией» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Да-да, именно так это и записано в официальном сообщении Пентагона. Причем словосочетание "российская агрессия" повторяется несколько раз. Например, вот в таком контексте - цитирую: "Министр Остин подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии». Ну а заодно Остин хозяйским тоном (снова цитирую) "указал министру обороны Украины Тарану на необходимость реформ в вооруженных силах". Видимо, глава военного ведомства незалежной такой недотепа, что без указаний (или пинка?) из Вашингтона не может улучшать боеспособность своей армии.

Но давайте все же к тому, как США намерены помогать Украине "в борьбе с российской агрессией».

Когда американским дипломатам, политикам, журналистам или военным задаешь вопрос, - где они видят эту самую "российскую агрессию", - в ответ слышишь ритуальное бубнение про Крым и Донбасс. И никакие стальные доводы о том, что Крым после референдума сам вернулся в состав России, что "агрессоров и оккупантов" на полуострове встречали не пулями и снарядами, а слезами радости, - баранье упорство моих оппонентов не пронимали. Равно как и про брехню о "российской агрессии" на Донбассе. Где она? Только что, в феврале, миссия ОБСЕ вновь подтвердила - никаких доказательств присутствия российских военных на Донбассе не найдено. Точка.

Российские дивизии дислоцируются в донецких степях? Нет. Граждане Донецкой и Луганской областей в 2014 году под угрозой расстрела затевали референдум о независимости от Украины и вхождении в состав России? Нет же! Или это российские "агрессоры" превратили в руины города и села Донбасса и продолжают это делать сегодня?

Так с какой же "российской агрессией" США намерены помогать бороться Украине? Впрочем, в Киеве уже много раз отвечали на этот вопрос, заявляя о намерении военной силой вернуть Крым и Донбасс. Правда, некоторые "ястребы" там хорошо понимают, что такая попытка смерти подобна. Потому и бегут за "помощью" к Вашингтону и НАТО. И такая помощь уже давно идет - в виде ежегодных сотен миллионов долларов и различного типа вооружений, военных инструкторов и даже... директив о том, как надо строить украинскую армию по американским лекалам (вплоть до новой системы званий). Иногда украинцам подбрасывают старье, приготовленное в утиль, - как, например, это было с ржавыми патрульными катерами США и… надувными лодками...

Более того! Американцы уже построили возле Очакова пункт оперативного управления кораблями и намерены построить еще два - более крупных. А в Пентагоне все чаще раздаются призывы выбросить на помойку международную Конвенцию Монтре, которая разрешает кораблям нечерноморских стран заходить в Черное море лишь на 21 день (стратеги США явно намерены добиться постоянного присутствия своих кораблей возле Крыма, - тоже ведь неспроста).

Украинская армия все больше становится филиалом американской, а сама "незалежна" все больше напоминает бедную девушку с низкой социальной ответственностью, продавшую свою "независимость" богатенькому сутенеру. К тому же Киеву очень хочется столкнуть лбами США и Россию, - украинские генералы уже предложили американским использовать воздушное пространство над Крымом во время предстоящих совместных учений. И если такое случится, то прямое вооруженное столкновение американцев с россиянами может стать более чем вероятным. И никто не сможет гарантировать, что такой военный конфликт будет коротким и локальным. Вот только вопрос: готовы ли США нести колоссальные жертвы ради прихоти кучки киевских авантюристов? И как еще назвать установление над Украиной полного внешнего управления? Уж не агрессией ли? Только в отличие от Крыма и Донбасса, никто на Украине референдума о передаче власти в стране посольству США не проводил. Так что, как говорится, чья бы корова мычала...

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