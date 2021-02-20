В США подсчитывают убытки от рекордных морозов

В течение недели власти устраняли последствия разгула ледяного шторма, который захватил юг США. Фото: REUTERS

В течение недели власти устраняли последствия разгула ледяного шторма, который захватил юг США. Наиболее пострадавшими оказались Техас, Луизиана, Кентукки, Северная Каролина и Миссури. В Техасе без света и тепла остались почти 4,5 млн человек: на провода налипло слишком много снега и льда, они просто обрывались. В некоторых домах электричества не было трое суток.

Наиболее пострадавшими оказались Техас, Луизиана, Кентукки, Северная Каролина и Миссури. Фото: REUTERS

К выходным власти все-таки восстановили свет, предупредив, что в ближайшее время возможны временные отключения. На сегодня без электричества остаются еще 165 тысяч домохозяйств.

Президент США Джо Байден заявил, что планирует объявить режим крупного стихийного бедствия в Техасе. Падение температуры - в некоторых районах штата столбики термометра опускались до -22 ‘C - привело к остановке работы водоочистительных станций. Сбои наблюдались в 159 округах штата. В результате почти 15 млн жителей до сих пор лишены постоянного доступа к чистой воде.

В Техасе без света и тепла остались почти 4,5 млн человек: на провода налипло слишком много снега и льда, они просто обрывались. Фото: REUTERS

Введение такого режима позволит направить в Техас дополнительные федеральные средства для борьбы с последствиями ледяного шторма. Не исключено, что Байден сам отправится в Техас, чтобы встретиться с пострадавшими.

Однако сложно предугадать, чем закончится такая встреча. Уже сейчас некоторые техасцы, у которых на время аномальных холодов остался доступ к электросетям, пожаловались, что получили счета за электричество на тысячи долларов.

Фото: REUTERS

Помимо этого, возросло число звонков в службу спасения животных - с 25 до 150. Звонившие жаловались, что некоторые техасцы бросали своих собак на произвол судьбы, спасаясь от холодов. Ветеринары забрали в приют несколько десятков домашних псов. Их хозяевам светит обвинение в жестоком обращении с животными.

С целым рядом серьезных проблем столкнулись больницы Техаса, включая перебои с электричеством, водоснабжением, нехваткой медицинского персонала и поставками лекарственных препаратов. Отключение воды привело к тому, что в некоторых клиниках лопнули трубы. Это привело к затоплениям. У вымотанного эпидемией коронавируса персонала нет возможности менять постельное белье и должным образом ухаживать за пациентами. Кроме того, некоторые больные, кто уже выписался, не спешат покидать клинику. Одни из-за отсутствия транспорта, другие - из-за перебоев с электричеством дома. Больницы также сообщают о задержках с поставкой вакцины от коронавируса.

Фото: REUTERS

Наибольший же урон получили нефтяники. Техас – центр добычи сланцевой нефти в США, но к аномальным морозам местная техника готова не была. Не Ямал же. Добыча встала, это привело к многомиллионным убыткам для нефтяников и даже подтолкнуло вверх мировые нефтяные котировки. Больше того, Техас поставляет электроэнергию в другие штаты. А раз с сетями проблемы, то и о поставках можно забыть. Десятки заводов в стране были вынуждены остановить или сократить производство. Уже сейчас ясно, что счет убыткам идет на сотни миллионов долларов.

Фото: REUTERS

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