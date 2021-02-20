Михаил Ефремов не виноват: почему артиста вернули в колонию

Новость о возвращении Михаила Ефремова в колонию спустя всего две недели московских "каникул" стала неожиданной даже для его адвокатов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Новость о возвращении Михаила Ефремова в колонию спустя всего две недели московских "каникул" стала неожиданной даже для его адвокатов. Знаменитого сидельца привозили в столицу для участия в деле лжесвидетелей - Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна, которые утверждали, что за рулем в момент аварии находился другой человек. Сначала суд не поверил этим показаниям, а затем следователи возбудили уголовное дело. И Ефремов вполне мог снова оказаться на скамье подсудимых: на этот раз за подкуп свидетелей.

Однако, сегодня рано утром артиста вдруг отправили обратно в колонию. Значит ли это, что у следствия больше нет к нему вопросов? Оказалось, да.

- Обломались все! - не скрывая радости, сообщил kp.ru экс-адвокат Михаила Олеговича Эльман Пашаев. - Помните, Добровинский утверждал, что я платил деньги этой троице? Как бы не так. Ничего подобного не было. Но чтобы нас спровоцировать, в телеграм-каналах запустили такую утку: мол, Ефремов на допросе раскололся, что платил по 1,5 миллиона за каждого из трех товарищей, которые оправдали бы его на суде. А свидетели, мол, получили всего по 300 тысяч рублей. Они рассчитывали посеять между нами раздор, чтобы мы начали выяснять отношения. Думали, Гаев, Кобец и Бадасян предъявят мне претензии, что я забрал их "гонорары". А телефоны-то все на прослушке: тут-то мы и попадемся. Но эта затея с треском провалилась: я все их ходы просчитывал наперед.

К слову, Эльман Пашаев - единственный из всех участников дела, не связанный по рукам и ногам подпиской о неразглашении. Поэтому говорить о расследовании может свободно и ничего не боясь.

- Я всех троих ребят обеспечил адвокатами, сказал - говорите всю правду, - продолжает Пашаев. - За свою судьбу я даже не переживал. Знаете, почему? Да потому что я с самого начала записывал все разговоры с тремя свидетелями и на диктофон, и на скрытую видеокамеру. Подозревал, что их подослал Добровинский, чтобы меня подставить, вот и подстраховался.

В результате, в деле о ложных показаниях не дошло даже до очных ставок.

- Их проводят, когда появляются несостыковки, - объясняет экс-адвокат. - А у нас все трое ребят заявили: денег не брали. Я заявил: денег не платил. Ефремов - то же самое. И зачем тут очная ставка? Взяли и отпустили Михаила восвояси обратно в колонию.

Сняли ли обвинения с "трех товарищей", Эльман Пашаев не знает. Зато он точно уверен: Ефремову новый срок за подкуп свидетелей не грозит. Досидеть бы спокойно то, что осталось от срока в 7,5 лет...

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