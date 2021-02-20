За что Артемий Панарин мог сесть в начале 2010-х?

Артемий Панарин в составе клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗВЕЗДА В ШОКЕ

Уроженец южного Урала Артемий Панарин – звезда клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» и всего НХЛ. Он, наряду с Александром Овечкиным и Евгением Малкиным – один из самых известных русских хоккеистов за океаном. Но 29-летний крайний нападающий, в отличии от старших товарищей, желает блистать не только на льду или в рекламных роликах, но и в заокеанских СМИ и популярных сосцестях . Причем не столько благодаря достижениям в хоккее (они у него бесспорно есть), а, скорее, своими «политическими комментариями». Которые касаются не Америки - а происходящего в России.

Постигавший школу жизни в суровом челябинском «Тракторе» Панарин, которого в НХЛ зовут Хлебушек, кажется, позабыл свои корни, своих учителей, да и некоторые факты собственной биографии.

Удивительно, но кое-что напомнили ему именно американские СМИ. В заокеанских массмедиа всплыла некрасивая история, связанная с одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, приехавших из России. Оказалась, что звезда спортивного Нью-Йорка и самой богатой хоккейной лиги мира, в ноябре 2011-го, находясь в Риге как игрок подмосковного «Витязя», приехавшего на матч с рижским Динамо, похулиганил в местном баре. Артемий избил гражданку Латвии. А избежал суда и весьма вероятного реального срока благодаря одной простой вещи. С местными силовиками пришлось заключить «сделку». Причем даже не ему самому.

Тренером «Витязя» в те годы был земляк Панарина, первый русский тафгай в НХЛ (хоккеист силового плана, умеющий «давить» соперника, часто провоцируя драки) Андрей Назаров. Отыгравший 12 сезонов в НХЛ, Назаров вернулся на родину. И завершив карьеру игрока, с 2007-го стал тренировать клубы, выступающие в КХЛ. А также сборные команды соседних стран. В сезоне-2011/12 , когда Назаров возглавлял подмосковный «Витязь», в нем выступал и Панарин.

Андрей Назаров у руля "Витязя", 2011 год. Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Андрей Викторович хорошо знал совсем юного тогда хоккеистах-земляка и как спортсмена, и как человека. Имея богатый заокеанский опыт, он понимает – люди в Америке меняются, и не всегда в лучшую сторону. Хотя кое о чем звоночки были уже и дома…

СОР ИЗ ИЗБЫ

- С Артемием были проблемы на тренировках или за пределами площадки?

- Меня учили одному из главных принципов: все, что происходит внутри команды – внутри команды, должно оставаться.

- Ну, это не только хоккея касается.

- Возможно. Но у нас вид спорта жесткий, силовой, характер формируется у игроков соответствующий. За время моей карьеры и игрока, и тренера я видел немало удивительных эпизодов. Иногда как участник. Иногда наблюдал со стороны.

- Больше «приключений» случалось дома, или за океаном?

- И у нас, и в Европе, и в Америке с Канадой. Те, кто меня хорошо знают, в курсе: Назаров не выносит наружу подробности разговоров с хоккеистами или тренерами. А тем более переговоры с менеджерами или и руководителей клубов.

- Почему же сейчас вы решили изменить своему правилу?

- Был один неприятный случай, который с Артемием произошел в начале 2010-х. И не стал бы я его вспоминать, если б не поведение Панарина, с которым мы плотно работали в «Витязе», которое я в последнее время вижу у него в Штатах.

- А что в Штатах – он там отлично играет, много забивает, отдает точные пасы…

- Я не о том, как он играет. Я о том, что он «вещает». То, что Артемий в последние годы творит– не делает ему чести как гражданину России, члену национальной сборной.

2011 год, чемпионат КХЛ. Артемий Панарин - нападающий "Витязя". Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

ОТКРЫТЬ ГЛАЗА

- Вы имеете ввиду какие-то конкретные его заявления?

- Поначалу Панарин строил из себя не столько спортивное дарование (талант у него есть), сколько юного умника. Он из Нью-Йорка учил жизни страну, которая сделала из него человека. «Открывал нам глаза».

- На что?

- По его мнению, в России сейчас хуже, чем в 90-е. Он заявляет, что в стране царит беззаконие. Как-то там подсчитал, что 70% жителей «настоящая правда» и не нужна вовсе.

- Минуточку. По его расчетам, 100 миллионов соотечественников ничего не понимают?

- Ну да, а такой продвинутый Артемий, сидя за океаном, все на свете понимает. Честно говоря, это даже не смешно.

- Андрей Викторович, ну многие известные персоны в соцсетях поучают других, часто довольно безапелляционно.

- Так если бы Панарин на этом остановился. Нет. Парень начал призывать сограждан к беспорядкам и мятежам. Требует свободы для бессовестных врунов-уголовников.

- Думаете, к нему прислушиваются в России?

- У Артемия много подписчиков. Кто-то из них, поверив звезде НХЛ, идет на улицы и нарушает закон.

- При этом самому хоккеисту за это ничего не будет.

- В том то и дело! А это просто подлость. Об одних он вытирает ноги, других толкает на преступления. Сначала льет грязь на страну, где родился и вырос. Потом раскачивает стабильность.

РИЖСКИЙ БАЛЬЗАМ

- Вы говорил про неприятный эпизод…

- Лет 10 назад он получил шанс поумнеть. Просто стать нормальным взрослым мужиком. Но другую дорогу парень выбрал.

- Так что тогда произошло?

- В Риге 11 декабря 2011-го наш «Витязь» проиграл местному «Динамо» со счетом 0:2. Панарин за весь матч сумел лишь несколько раз бросить по воротам. Такое ощущение, что экономил энергию для вечерних «подвигов».

- Вы не покидали Ригу сразу после матча – из соображений экономии?

- Нам предстояло вылетать в Минск наутро. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам. Кроме нескольких легионеров и Артемия.

- Решил расслабиться?

- Погулял в баре отеля «Рэдиссон». Причем в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительницу заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами.

- Повод известен?

- Сейчас уже сложно сказать. Избив девушку, он поспешил в номер. И просил довести его товарища по команде, Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол.

- Уголовное дело светило?

- Дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными – за то, чтобы спустить дело на тормозах.

- Эту сумму заплатил виновник дебоша?

- Его зарплата тогда, мне кажется, до этой суммы явно не дотягивала.

- Так уголовное дело не стали возбуждать?

- Нет. А он, кажется, не мог поверить в то, что отделался легким испугом.

- В чем это выражалось?

- Пока ждали посадку, он был сам не свой. Мы еще смеялись: «Давайте Панару в багаж сдадим. Чтоб чего не случилось».

В КХЛ Артемий успел забросить 83 шайбы. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

- Вы как тренер воспитательную беседу провели?

- Да, но не это главное Мы же перед родителями той девочки, которая пострадала от Панарина, и перед ней самой даже не извинились. Зато сделали все, чтобы наша восходящая звезда не загремел в каталажку. Не загубил карьеру.

- А ведь тюрьма могла бы загубить…

- По-разному бывает. Но что сейчас точно понятно – мы тогда оказались неправы.

- В чем?

– Артемий не заслужил того, чтобы его всем миром спасали от наказания за то, что он бил девушку. Не знаю, как он, а я приношу и девушке, и ее родителям извинения за своего бывшего игрока…

- Ну раз оступился – с кем не бывает…

- Так если бы раз…А ведь было и воровство из карманов у его же товарищей по детской команде. Причем он сам позже рассказывал об этом. И готовность поднять руку на слабого. И провокации - пусть словесные – последних лет в его соцсетях.

- Такой с виду честный, открытый парень.

- Есть у него имидж Мистера справедливости. Тысячи подписчиков ему верят. Черт возьми, Артемий, хочешь быть честным – так расскажи и про себя все честно. Ты вообще помнишь про ту рижскую историю? Ты же сам дорогу на зону себе протоптал. А большие люди и не самые большие деньги тебя уберегли от кривой дорожки.

- Ну вряд ли будет сеанс саморазоблачения.

- А почему бы миллионеру Панарину не выйти из своего пентхауса на Манхэттене в прямой эфир? Просто перед камерой поделиться непарадными моментами своей жизни? Или про те рижские события звезда НХЛ забыл, выбросил из головы и из жизни?

- Раз не было уголовного дела и давно выброшен протокол – можно считать, что и избиения девушки не было.

- Но есть люди, которые это видели и помнят, что было потом.

- Мог бы на себе испытать, что такое, быть заключенным. И что такое- требовать «соблюдения прав и свобод» - когда сам нарушал права и свободы других.

- Он бы уже ничего не требовал. В его жизни не случилось бы ни НХЛ со ста миллионами от «Рейнджерс», ни красавицы жены в одном из самых богатых городов мира. Отсидев несколько лет, калымил бы таксистом или работал бы сейчас на заправке в городе Чехове.

- Но любой имеет право на ошибку.

- Лично я за свои поступки всегда отвечал сам. А молодой Панарин в Риге просто спрятался. И ждал, пока его спасут. А теперь учит жизни огромную страну. Этих ему жалко, других жалко. А не жалко девчонку, которую ты бил?