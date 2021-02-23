Сыновья генералов не вышли из боя...

По официальным данным, только в «первую чеченскую» (декабрь 1994-го - август 1996-го) погибли 3860 военнослужащих ВС РФ и 1872 сотрудников МВД. И еще 17 892 человека были ранены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В честь Дня защитника Отечества «КП» собрала примеры подвигов таких «звездных мальчиков».

Давно в народе разгуливает мнение, что если у генерала есть сын, тоже ставший военным, то ему уготована блестящая карьера. Сановитый папанька ее обеспечит. И в престижное военное училище устроит, и позаботится, чтобы юного лейтенанта потом в «дикий» (рядом с медведями) сибирский или дальневосточный гарнизон служить не затолкали. Чтобы и на хорошую должностенку назначили, и очередную звездочку вовремя (а то и досрочно) дали. Ну а там - и до генеральских звезд недалеко.

А уж если случится, что «золотому сынку» надо в «горячую точку» отправиться, - генеральского отпрыска там не найти. Наверное, поэтому кто-то однажды сказал: «Есть генеральские сынки, а есть сыновья».

Но все-таки было бы большой ложью утверждать, что исключительно всем сыновьям российских высших офицеров, оказавшихся в армии, уготована вот такая комфортная служба. Ведь есть среди отцов-генералов немало таких, которые не стали прятать сыновей в теплых штабах, когда их сослуживцы шли под пули. И эти сыновья не вернулись живыми с поля боя. Вспомним о них...

Ад у вокзала

Капитан Юрий Щепин (сын генерал-лейтенанта Юрия Щепина) был командиром роты танкового батальона отдельной мотострелковой Майкопской бригады. Той самой, которую в новогоднюю ночь - 31 декабря 1994-го - бросили на штурм Грозного. Среди мотострелков и танкистов были очень большие потери. Вырвавшиеся вперед командиры просили штаб бригады помочь им в эвакуации убитых и раненых. Щепин направил свой танк в самое пекло боя, чтобы прикрыть броней бойцов, которые уже не могли передвигаться. Под огнем противника он перетаскивал их в боевые машины пехоты. А 1 января 1995-го у грозненского железнодорожного вокзала капитана сразила пуля снайпера. Офицер был награжден Орденом Мужества (посмертно).

Капитан Юрий Щепин - сын генерал-лейтенанта Юрия Щепина.

«Я пришел к вам как такой же отец...»

Гвардии лейтенант Олег Шпак (сын в то время командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Георгия Шпака) был командиром парашютно-десантного взвода, когда его части было приказано отправиться в Чечню. Шла «первая чеченская война». В январе 1995-го он лежал в госпитале Бурденко, лечил язву желудка и разорванные связки на ноге. Но, как только узнал, что сослуживцы отправляются на войну, досрочно покинул госпитальную палату.

А 29 марта его уже ждали дома. Командировка подошла к концу, Олег должен был вылететь из Ханкалы. Но сначала задержали самолет. Потом потребовалось сопровождать боевую машину, а людей не хватало. Олег вызвался добровольцем. Они ехали на БМД (боевая машина десанта). Шпак сидел на броне. Была переправа по мелкой речке. Вышли на берег, который был утыкан противотанковыми минами... Взрыв, затем сдетонировал боезапас в машине. У Олега оторвало ноги. Он умер на месте от потери крови.

Генерал Шпак никогда не спекулировал именем сына. Но когда встречался с родителями погибших ребят, говорил: «Я пришел к вам как такой же отец, потерявший сына на войне»...

Гвардии лейтенант Олег Шпак с отцом, генерал-полковником Георгием Шпаком.

«Пап, никому не звони»

Генерал-лейтенант Геннадий Аношин служил на Дальнем Востоке, когда началась война в Чечне. А его сын Александр в то время командовал взводом в мотострелковом полку под Самарой. Отец позванивал сыну, интересовался его службой. Ответ был одинаковым: «У меня все нормально».

Отец рассказывал, что сын категорически запретил ему звонить куда-либо, чтобы предотвратить его чеченскую командировку. Хотя предписание о направлении старшего лейтенанта Аношина для прохождения службы на Дальний Восток уже лежало у командира полка.

Александр погиб 1 января 1995 года. Его батальон в ту новогоднюю ночь бился за железнодорожный вокзал в Грозном. Было много раненых и убитых. На их спасение комбат направил две БМП (боевые машины пехоты) и танк. Старшим «подмоги» был Аношин. Но к вокзалу техника не пробилась. Обе БМП были сожжены, танк - подбит. При попытке починить танк экипаж убили, а старшего лейтенанта Аношин взяли в плен. Его тело нашли только через месяц - 4 февраля.

Старший лейтенант Александр Аношин, сын генерал-лейтенанта Геннадия Аношина.

Во время боя сменил два танка

Лейтенант Сергей Чигашов (сын генерала Анатолия Чигашова) воевал в Чечне командиром взвода.

Погиб 1 января 1995-го. Во время боя сменил два танка. Первую, уже поврежденную, машину из которой выбрался, сам расстрелял из пушки соседнего танка, чтобы не досталась противнику. Когда погиб механик-водитель второго танка, сел на его место и продолжил движение. Но и этот танк был подбит боевиками. Машина загорелась. Когда Чигашов вместе с наводчиком пытались выбраться наружу, их расстреляли снайперы.

Последний полет лейтенанта

Лейтенант Евгений Филипенок (сын генерал-майора авиации Анатолия Филипенка) был вертолетчиком.

Вскоре после окончания летного училища отправился добровольцем на Северный Кавказ. Хотя имел возможность выбрать другое место службы. Его летная часть дислоцировалась в Чечне. Там было много работы - по несколько боевых вылетов в день.

Старшие офицеры пытались беречь молодого офицера, давать ему меньше заданий, чем более опытным вертолетчикам. Евгения это обижало. Он уговорил командира части не давать ему послаблений.

25 января 1995 года у Филипенка был очередной боевой вылет. Надо было провести разведку и прикрыть огнем своих - тех, кто воевал на земле. Большая банда бородачей оказалась в окружении и сильно огрызалась. Один из выстрелов переносного зенитного комплекса попал в бензобак «вертушки». Машина загорелась. Экипаж Филипенка до последнего мгновения пытался спасти машину. Не удалось. Лейтенант Филипенок посмертно награжден Орденом Мужества.

Лейтенант Евгений Филипенок, сын генерал-майора авиации Анатолия Филипенка.

До последнего патрона

Лейтенант Александр Соломатин (сын генерала Виктора Соломатина) был командиром взвода 245-го полка.

Разведгруппа Соломатина двигалась чеченских горах впереди основных сил и наткнулась на крупное бандформирование - около 500 человек. Бандиты намеревались устроить полку мясорубку, устроившись в засаде. Чтобы этого не случилось, восемь разведчиков во главе с лейтенантом вступили в бой: надо было предупредить сослуживцев, чтобы их не застали врасплох. Боевики пытались взять группу Соломатина в кольцо. Чтобы не допустить полного окружения, командир группы дал подчиненным приказ отходить. А сам прикрывал их отход до последнего патрона. Было это 1 декабря 1999 года...

За мужество и отвагу лейтенанту Соломатину было присвоено звание Героя России (посмертно).

Лейтенант Александр Соломатин, сын генерала Виктора Соломатина.

Добровольный заложник

Капитан Алексей Пуликовский (сын генерал-лейтенанта Константина Пуликовского, бывшего командующего группировкой в Чечне) был замом командира танкового батальона. Участвовал в боевых действиях.

Однажды его подчиненный по неосторожности сбил машиной чеченского жителя. С угрозами всему батальону выступил местный крупный тейп (род). Алексей попытался решить конфликт миром, но чеченцы, подогретые ваххабитской пропагандой, жаждали мести.

Тогда капитан решил отдать в заложники себя. Двое суток он находился у чеченцев в плену.

Они три раза выводили его на «расстрел». Но Алексей не оставлял надежды найти компромисс. И своего добился. Предводитель тейпа и командование группировки все же договорились о мирном разрешении конфликта.

А 14 декабря 1995-го разведгруппа полка ушла в дозор и к назначенному времени не вернулась. Командование полка решило провести поисковую операцию, возглавил которую Пуликовский. Но когда выдвинулись в заданный район, попали в засаду. Капитан развернул танки и БПМ в боевой порядок и организовал атаку на превосходящие силы бандитов. Для лучшей координации боя он покинул танк и вел бой как простой пехотинец.

Александр погиб от взрыва гранаты, которая сработала всего в нескольких сантиметрах от него. Награжден орденом Мужества (посмертно).

Капитан Алексей Пуликовский и его отец, генерал-лейтенант Константин Пуликовский.

Смерть разведчика

Подполковник Александр Алешин (сын первого зама начальника радиотехнических войск ВВС генерала Александра Алешина) погиб в Сирии 18 сентября 2018-го. Он находился в российском военном самолете-разведчике Ил-20, который по ошибке сбили сирийские ПВО. Сирийцы тогда пытались нанести удар по израильским истребителям, но перепутали цели.

Алешин-младший, окончил то же военное училище, что и отец, и служил в радиотехнических войсках ПВО. Никогда не кичился генеральским званием папы и не считался «блатным» офицером - прошел все положенные ступени карьерной лестницы. Уже в чине старшего офицера стал одним из лучших спецов своего рода войск.

В день катастрофы его мать на своей странице в соцсетях написала: «Люди, у меня сын погиб на Ил-20 в Сирии, сил плакать нет, я ору...»

Подполковник Александр Алешин.

Взорвался в танке

Лейтенант Александр Налетов (сын генерала Василия Налетова) был командиром взвода. Добровольцем отправился в Чечню в качестве командира танка. В конце

1994 года колонна его части попала в засаду у села Гехи-чу. В танк Налетова попали три снаряда. Сдетонировал боекомплект. После взрыва от боевой машины остались лишь куски рваного обгоревшего железа.

Офицер долгое время числился пропавшим без вести.

Когда пришло известие из Чечни о гибели сына, генерал-майор Налетов не поверил и бросился на его поиски. Позже Василий Александрович рассказывал: «Проехав очередной блокпост, по ошибке заехали в село, где родился Дудаев... Мы чуть не попали в плен, нас уже окружили, но меня спас чеченец, сказав: «Это мой гость, я его в обиду не дам...»

Генерал нашел лишь то место, где погиб сын.

При неизвестных обстоятельствах

Потерял своего сына на войне и генерал-лейтенант Вячеслав Суслов - первый зам начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ.

К сожалению, «Комсомолке» не удалось найти и фото Суслова-младшего, и какие-либо данные о том, где именно и как он погиб.

Сослуживцы лишь намекнули, что это якобы связано с бывшей «конфиденциальной работой офицера».

СКОРБНАЯ СТАТИСТИКА

За время обеих чеченских войн на Северном Кавказе погибли и сыновья 55 полковников.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Отцовский подвиг у нас - традиция

Для любого отца отправить сына под пули, имея возможность спрятать его в теплом тылу, уже подвиг. Но в истории нашей армии, будь она царской, советской или Российской, есть много примеров, когда сыновья военачальников или крупных чиновников не отсиживались за теплой родительской печкой, а становились в общий строй воюющей армии. И это уже - традиция.

Так, герой Отечественной войны 1812 года генерал Раевский отправился в боевой поход вместе с двумя своими сыновьями - 16-ти и 11-ти лет. Они вместе с отцом были в самых жарких сражениях, включая Бородино.

В Гражданскую войну оказался на фронте и сын легендарного генерала Брусилова. К тому времени Брусилов-старший уже занимал крупный пост в Красной Армии и, конечно, мог найти сыну место в безопасных столичных штабах. Но не сделал этого. Сын генерала попал в плен к деникинцам и был расстрелян...

Оба сына Сталина были в действующей армии во время Великой Отечественной. Один - командовал авиаполком. Другой - погиб в немецком плену.

Старший лейтенант Леонид Хрущев (сын Никиты Хрущева) в 1943-м погиб в воздушном бою, прикрыв своим самолетом от огня немецкого истребителя машину товарища.

Большинство сыновей генералов и чиновников того времени сражались для победы наравне со всеми. Но, как видим, и в наше время у известных отцов есть достойные сыновья.

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