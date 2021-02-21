В США самолет с пассажирами на борту стал разваливаться в небе на части

Самолет американской авиакомпании United с 241 пассажиром на борту, направлявшийся в Гонолулу, практически сразу после вылета из Денвера стал разваливаться в небе на части. Фото: twitter.com

Самолет американской авиакомпании United с 241 пассажиром на борту, направлявшийся в Гонолулу, практически сразу после вылета из Денвера стал разваливаться в небе на части.

Детали двигателя и обломки фюзеляжа упали в парки, дворы и на жилые дома в пригородах Денвера. Полиция попросила людей не прикасаться к ним. Фото: twitter.com

Детали двигателя и обломки фюзеляжа упали в парки, дворы и на жилые дома в пригородах Денвера. Полиция попросила людей не прикасаться к ним.

Тысячи людей смогли наблюдать происходящее в небе. Многие из них запаниковали и, предполагая неизбежную катастрофу, пытались найти убежище. Очевидцы заполнили соцсети фотографиями и видео, на которых видно, что самолет, из которого идет дым, делает крюк в небе и начинает снижаться.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Жертв и разрушений на земле также нет. Фото: twitter.com

Пилоты смогли развернуть самолет и посадить его в аэропорту вылета.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Жертв и разрушений на земле также нет, за исключением пробитой крыши одного из домов, а также помятой кабины одного из грузовиков.

Минтранс США уже начал расследование происшествия.