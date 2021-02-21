Кокляев — о своей первой победе в ринге: «Не надо здоровому мужику небольшого мужика в нокаут бросать»

Самый сильный человек России Михаил Кокляев снова на помосте ринга. 20 февраля в рамках шоу «Короли ринга» знаменитый пауэрлифтер сразился с блогером Артёмом Тарасовым и одержал свою первую боксёрскую победу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый сильный человек России Михаил Кокляев снова на помосте ринга. 20 февраля в рамках шоу «Короли ринга» знаменитый пауэрлифтер сразился с блогером Артёмом Тарасовым и одержал свою первую боксёрскую победу.

После победы Михаил признался, что идея провести подобный бой исходила от Артёма сразу после поражения Кокляева от Александра Емельяненко.

— Сразу после боя с Емельяненко, Артём позвонил моему промоутеру и сказал: «Я хочу, сделай мне бой с Кокляевым. Готов прямо сейчас выскочить». Но, по-моему, это как-то неправильно. Я только после нокаута был, но я пообещал Артёму, что выйду с ним. Мужик сказал — мужик сделал.

Я от боя с Емельяненко восстановился к маю, у меня была неврологическая атрофия мышц лопатки. На 40% мышцы лопатки были атрофированы, из-за того, что я в своё время разбился на квадроцикле. Закачал плечо, а когда начал хлёсткую работу делать, оно разболталось. Только к маю восстановился. С июня начал тренироваться по боксу. По мешку начал бить более-менее нормально в сентябре. Плюс в ноябре был коронавирус. Три раза было ОРВИ. Поэтому подготовка была рваная.

Сегодня был просто хороший боксёрский поединок, и Артёму большое спасибо. Если бы я проиграл, было бы гораздо хуже.

Чего я хочу после боя? Я хочу спать, скажу честно. У меня сейчас в голове звон и у Артёма сейчас звон, но это малиновый звон. Поэтому сразу же в голове песня: «Малиновый звон на заре, скажи моей милой земле, что я в неё с детства влюблен, как в этот Артёмкин и мой малиновый звон», — прокомментировал свою победу Михаил, а потом заговорил и о следующем бое.— Реванш Артёму? Почему нет? Если это будет людям интересно, я сделаю. Спрос рождает предложение. Такие шоу обязательно надо проводить. Вы сами всё видите.