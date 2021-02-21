Месть визажистов или хайп: Блогера Инстасамку облили зеленкой в Москве

Дарья Зотеева пожаловалась, что ее облили зеленкой в Москве. Фото: Instagram.com

Инстасамка, она же Дарья Зотеева, пожаловалась, что ее облили зеленкой в Москве. Девушка якобы выходила из офиса на улицу, как к ней подбежал неизвестный.

- Только что ко мне подбежал какой-то человек и вылил на меня зеленку. Вы нормальные вообще? Это просто какой-то ***, - сообщила в соцсетях девушка.

Спустя пару часов девушка пошла не в отделение полиции, а в студию, где сделала фотографию с зеленкой на лице. Подписчиков удивило такое поведение. Они считают, что очередная постановка блогерши и хайп.

- Вот он, настоящий король хайпа (после меня, конечно), - прокомментировал Влас Кропалов.

- Странно. Не будет человек, которого облили зеленкой, фоткаться для инфы. Если была реальная угроза, то побежала бы в полицию, а потом умыться, - считает Дарья М.

- Зеленку будто намазали, а не плеснули, - считает Ирина Меркель.

- Однозначно месть визажистов. Не нужно было унижать порядочных людей, - считает Ольга Смирнова.

Рэперша расплакалась в соцсетях из-за испорченного макияжа и ногтей Фото: Instagram.com

Подписчики считают, что Инстасамка сама инициируют многие скандалы ради просмотров, лайков. Несколько дней назад девушка якобы с оскорблениями выгнала своих визажистов, которые опоздали. В коридор полетели кисточки и куртки, но при этом на само видео не попали те самые визажисты.

- Я самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России. И чтобы хоть раз еще какие-то *** позволили себе опаздывать хоть на минуту ко мне. Вы обслуживающий *** персонал. Мне мерзко на вас смотреть. Вы нищеброды, которые никогда в своей жизни не поменяют, - такое обращение записала Дарья Зотеева, плюнув в экран собственного телефона.

После этого видео некоторые бренды отказались от сотрудничества с блогершей, а певица Клава Кока осудила девушку и сказала, что не будет записывать совместный трек.

Еще один скандал девушка устроила, когда курьер пришел без перчаток. Она плеснула в него содержимым пепельницы.

- Если я плачу деньги, мне должны за них сделать все в полном объеме и доставить все в маске и перчатках. И вовремя, - сообщила Дарья.

Подписчики говорят, что все скандалы девушка придумывает со своей командой пиарщиков: аварию, ограбление, развод на деньги.

Кто такая Инстасамка?

Даша Зотеева. 20 лет. Приехала в Москву из Тобольска. Зарабатывать в инстаграме начала три года назад, не закончив школу. В родном городе из-за соцсетей начались проблемы с отцом. В столице блогерша прославилась своим эпатажным поведением, ее сравнивают с Моргенштерном. Со слов блогерши, летом 2020 года она вышла замуж за коллегу Олега Еропкина.