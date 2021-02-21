Пришлось раскошелиться: Михаил Ефремов выплатил еще 300 тысяч по делу о ДТП

Михаил Ефремов выплатил уже пятую компенсацию пострадавшим. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Михаил Ефремов продолжает расплачиваться за смертельную аварию, которую устроил в июне прошлого года на Садовом кольце. Как стало известно kp.ru, артист выплатил уже пятую компенсацию пострадавшим.

Напомним, первые деньги обвиняемый перечислил родственникам погибшего Сергея Захарова еще во время судебного процесса: 800 тысяч рублей на четверых человек (из них 400 тысяч забрали старший сын и брат Захарова, остальные вернули отправителю). По приговору Пресненского суда старший сын Виталий Захаров получил также компенсацию морального вреда: 800 тысяч рублей (вместо затребованных 7 миллионов). Потом уже на стадии апелляции адвокаты принесли в суд в кожаном портфеле еще 2,8 миллиона - жене, младшему сыну и снова брату. Затем эта же троица потребовала возместить 111 тысяч рублей за похороны - и получила сумму в полном объеме. А ближе к Новому году старший сын подал иск к Ефремову еще на 300 тысяч: расходы на адвокатов, которые несколько месяцев отстаивали в суде его интересы.

- Изначально в суд мы обращаться не хотели, - рассказал kp.ru юрист Сергей Аверцев. - Вышли на переговоры с адвокатами актера, но договориться не получилось. Нам отвечали: да-да, мы обдумаем-обсудим, с вами свяжемся. И эта ситуация продолжалась около месяца. Мы устали ждать и подали иск. В январе было назначено заседание, но за 2-3 дня до встречи в суде нам добровольно компенсировали затраты безналичным переводом. Тут вариантов было немного: в любом случае наш иск подлежал бы удовлетворению.

Таким образом, по делу о ДТП виновник выплатил более уже более 4,4 миллиона рублей. Впрочем, на приговор это особо не повлияло: в апелляции 8-летний срок удалось скостить всего на полгода.

Между тем, Михаилу Олеговичу "светило" еще одно дело - о подкупе свидетелей: ради допросов и очных ставок знаменитого сидельца на две недели даже доставили в Москву из белгородской колонии. Но как рассказал kp.ru непосредственный участник дела и экс-адвокат артиста Эльман Пашаев, все подозрения с Ефремова сняты - именно поэтому вчера рано утром его вновь этапировали в колонию.