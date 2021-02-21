Виктория Боня заявила о намерении выдвинуться в депутаты Госдумы от Забайкальского края

Виктория Боня готова стать депутатом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущая Виктория Боня заявила, что может баллотироваться в депутаты Госдумы от Забайкальского края. Звезда «Дома-2» родилась в Краснокаменске Читинской области и не понаслышке знает о местных проблемах. Выборы в Государственную думу пройдут осенью этого года, и, как минимум, предвыборная программа у Бони уже готова. Виктория заявила, что хочет отстаивать интересы молодежи Забайкалья.

В YouTube-шоу «Лучше – правду» Боня рассказала, что выросла в небогатой семье, ее матери приходилось одной тянуть двоих дочерей. Детство будущей модели нельзя было назвать радужным. Поэтому она прекрасно знает, от чего необходимо оберегать детей и подростков.

- Я знаю, какие вопросы меня интересуют и что бы я пролоббировала, если бы действительно решила это сделать. Только живя в этом городе, испытав все на себе, ты можешь понять, через что проходит наша молодежь. Бывали страшные вещи. Нам просто повезло, - считает Боня. - Безусловно, этому нужно посвящать много времени и внимания. Сейчас ребенок подрастет (дочери Виктории Анджелине 8 лет – Ред.) и, посмотрим, куда меня потянет.

Телеведущая считает, что в первую очередь необходимо заняться воспитанием и просвещением молодежи Забайкалья.

- Вся сила в наших детях, в том, что мы в них закладываем. В первую очередь мы должны дать им правильное образование, культуру, веру в себя и будущее. Нужно направлять детей, делать так, чтобы они понимали, кто они и чем хотят заниматься, чтобы могли реализовывать свои ресурсы. А у нас там очень много талантливых людей. В связи с тем, что плохо тянет Интернет, люди читают книги, чем-то занимаются, мечтают, у них есть еще способности, - рассуждает модель.

Вика родилась в Краснокаменске Читинской области. Фото: соцсети.

Еще одна проблема, на которую Виктория готова обратить внимание, это развитие детского и молодежного спорта. По словам Бони, если бы она стала депутатом, и ей дали бы 200 тысяч евро, она бы открыла в Забайкальском крае «какие-нибудь хорошие академии», в том числе теннисную.

- Теннис - такой вид спорта, который заставляет мыслить, думать, позволяет потом выбиться в люди, - говорит Боня.

К слову, модель близко дружит со знаменитым теннисистом Маратом Сафиным, который был депутатом Госдумы с 2011 по 2017 годы. Марат занимал должность заместителя председателя комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.

В беседе с ведущим YouTube-шоу «Лучше – правду» Суреном Каграмановым Боня призналась, что ее вдохновляет пример еще одного знакомого – звездного стилиста Сергея Зверева. Недавно Зверев заявил о намерении представлять интересы Бурятии в Госдуме. Жители республики уже поддержали стилиста, который давно озабочен проблемами экологии Байкала и не раз выступал против строительства завода рядом с уникальным озером. «Он умный, глубокий парень», - считает Виктория.

Напомним Виктория Боня в последние годы живет в Монако. Расставшись с гражданским мужем Алексом Смерфитом, модель сначала вместе с дочкой Анджелиной переехала в Великобританию и попробовала жить в Лондоне. Однако дождливая лондонская погода не понравилась Анджелине, и мама с дочкой снова вернулись в Монако. Впрочем, в Монте-Карло она перебралась не только из-за теплого климата, но и из-за бывшего мужа. Последние три года Алекс боролся с болезнью Лайма, и Виктории хотелось, чтобы дочь в этот трудный момент была рядом с отцом. Экс-супруги сохранили хорошие отношения, и Боня часто проводит с родственниками бывшего мужа семейные праздники.

Ранее Виктория рассказывала, что в детстве у ее семьи не было денег даже на новые зимние сапоги. Отец бросил ее мать, когда Боне было всего два года. Вику и ее сестру воспитывали мама и бабушка, которые не могли позволить себе покупать девочкам новые и модные вещи.

- Я не виновата, что жизнь так сложилась, что рядом не было отца, что мама не могла позволить себе покупать нам всем сапоги. Мы носили одни сапоги на семью. Когда нам надо было куда-то выйти, мы спрашивали, кто сегодня надевает сапоги. Я донашивала вещи за сестрой. Сестра еще могла мамины вещи носить, так как у них был один размер, а я – нет, - вспоминала модель.