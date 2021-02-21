«Дети теряют ориентиры»: Ксения Бородина обрушилась на блогера Даню Милохина за фотосессию в женском платье

Накануне Дня влюбленных Даня Милохин сфотографировался в женском платье. Фото: Инстаграм.

Слава Дани Милохина в последнее время гремит далеко за пределами соцсетей. Только в Инстаграме у 19-летнего блогера 3 миллиона подписчиков. Выросший в детдоме парень стал звездой TikTok, получил премию GQ «Человек года - 2020» в номинации «Открытие года» и попал в рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров в России по версии Forbes. В декабре Даню пригласили сниматься в новогодних шоу на федеральных каналах вместе с Филиппом Киркоровым, Ольгой Бузовой и другими звездами шоу-бизнеса. Многие восхищаются достижениями юного таланта, но только не Ксения Бородина. Ведущая шоу «Дом-2» обрушилась на Милохина с критикой за недавнюю фотосессию в женском платье.

Накануне Дня влюбленных Даня сфотографировался вместе со своим приятелем по проекту Dream Team House Лешей (Алексом) Янгером. На фото Милохин позирует в кокетливом платье горничной – пышная юбочка, кружевной передничек, ноготки накрашены розовым лаком. Янгер протягивает ему букет тюльпанов. Кадры фотосессии настолько возмутили Ксению Бородину, что она решила посвятить Милохину отдельный пост в Инстаграме. Телеведущая считает, что кумиру молодежи стоит более ответственно относиться к тому, что он демонстрирует в соцсетях.

- Куда катится этот мир? Я все понимаю, хайп, подписчики, нужно, чтобы о тебе постоянно говорили. Но! Мне кажется, мы двигаемся куда-то не туда. Мальчик в платье или с накрашенными ногтями — это вроде шалость. А в масштабе поколения? Дети смотрят, дети впитывают, дети перенимают и теряют ориентиры. Пропадает понимание того, какой он мужчина. Пропадает гендерная грань, которая нужна для нормальных взаимоотношений и в обществе, и в дальнейшем — в семье. Я не ханжа, но меня это все смущает. Социальные сети такими вбросами давят на неокрепшую детскую и подростковую психику. Это уже превращается в навязывание, - уверена Ксения Бородина.

Ксения Бородина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения – мама двоих дочерей и, конечно, она вряд ли бы обрадовалась, появись у Маруси и Теоны такой приятель.

- Я не против самовыражения, не против креатива, но как же мне хочется, чтобы мальчики росли мужчинами, а девочки видели в них опору и защиту, а не маникюр с гель-лаком и кружевные юбочки, - написала Ксения.

Ранее Бородина также резко отреагировала на присуждение рэперу Моргенштерну премии журнала MODA Topical в номинации «Женщина года». На церемонию награждения Моргенштерн пришел в женском наряде. Ксения, тоже присутствовавшая на премии, поднялась на сцену и нелицеприятно высказалась обо всем увиденном.

- Я хочу сказать словами жены Джигана, с которой я дружу: я не хочу просыпаться в мире, где женщиной года становится Моргенштерн. У нас огромное количество красивых женщин на эстраде. Я сейчас ни в коем случае не говорю про себя. Что же бабы на Руси перевелись, я понять не могу! У нас их очень много, они все очень красивые. Я считаю, это дело позже надо пересмотреть, - заявила телеведущая.

Ранее Бородина также резко отреагировала на присуждение рэперу Моргенштерну премии журнала MODA Topical в номинации «Женщина года». На церемонию награждения Моргенштерн пришел в женском наряде. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Моргенштерн молчать не стал и ответил на выпад Ксении.

- Желаю Ксении Бородиной научиться просыпаться в мире, где Моргенштерн стал женщиной года. Этот мир такой, но это неплохо. Тебе ли не знать, что такое звездные премии, очнись, - заявил рэпер в видео, опубликованном на своем официальном YouTube-канале.