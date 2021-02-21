Итоги шоу «Танцы со звездами»: Сын Сергея Лазарева забрал кубок победителей, а у поклонников Давы истерика

Победители шоу «Танцы со звездами» Сергей Лазарев и Екатерина Осипова отдали кубок Никите Лазареву. На фото с ведущим проекта Андреем Малаховым. Фото: телеканал "Россия 1"

Первый час после объявления итогов 12-го сезона телепроекта «Танцы со звездами» самый жаркий. Фанаты Сергея Лазарева ликуют в социальных сетях и поздравляют кумира с победой. Фан-клуб двукратного триумфатора «Евровидения» Сергея Лазарева в стране считается самым многочисленным среди всех эстрадных исполнителей. А вот подписчики поющего блогера Давида Манукяна негодуют – их любимчик не победил. Впрочем, проигравшие редко бывают довольны, хотя второе место в проекте – тоже почетно.

Лидера «Танцев со звездами» выбирали по сумме двух голосований – жюри и телезрителей. Сергей Лазарев на протяжении всего проекта часто становился лидером. В финале больше голосов от телезрителей получил Давид – это и понятно, за него накануне призвала голосовать свою 23-х миллионную армию подписчиков Ольга Бузова. Однако и за Лазарева проголосовало огромное количество людей, кроме того, на первое место Сергея поставило профессиональное жюри – в итоге по сумме двух голосований он и победил. По мнению жюри Лазарев танцевал круче, чем Манукян. Напомним, что Давид в прошлом профессиональный танцор и даже победитель профессиональных соревнований.

)6-летний Никита Лазарев считал голоса, чтобы папа «не засудили». Победой папы доволен — кубок мальчику тоже понравился. Фото: телеканал "Россия 1"

Сергей Лазарев и Екатерина Осипова получили кубок победителей. Лазарев уже успел всех поблагодарить: «Спасибо жюри и моей партнерше за то, что была со мной и так помогала. Спасибо всем хореографам и коллегам!»

В первом ряду зрителей в студии финала шоу «Танцы со звездами» сидел и 6-летний Никита Лазарев. Мальчик расположился рядом с бабушкой и в блокнот записывал баллы, которые получал за танцы папа и его соперники. Ребенок с помощью взрослой родни внимательно следил, чтобы его папу не «засудили». А как же Никита радовался победе папы – эмоции были настолько сильными, что кубок победителей перекочевал после прямого эфира в объятия к ребенку. Кажется, что Никита был даже счастливее папы в этот вечер.

Сергей и Екатерина репетировали каждый день с утра до ночи. Фото: телеканал "Россия 1"

А как папа Сережа переживал из-за того, что все время торчит на репетициях из-за чего реже видит сына и дочь – рассказывал об этом с трудом сдерживая слезы: «С таким графиком практически не вижу детей и я по ним дико скучаю. Провожу весь день в репетиционных залах, но, с другой стороны – потом вижу их горящие глаза, как они радуются и болеют за папу». Теперь Никита и Аня счастливы – их папа самый лучший и чаще будет с ними дома.

Фанаты Давы уже начали в соцсетях атаковать победителей. Фото: телеканал "Россия 1"

Ну а в социальных сетях в самом разгаре битва фанатов Давида Манукяна и Сергея Лазарева. Поклонники поющего и танцующего блогера Манукяна опытные в подобных баталиях. Но и фанаты Лазарева его в обиду не дадут. В инстаграме телеканала «Россия» уже высказываются в грубой манере недовольные фанаты Манкуяна. А поклонники Лазарева отвечают аргументировано: «Квик Манукяна был ужасен в сравнении с квиком Сергея. Лазарев порхал как мотылек, Дава же топал как слон!» Квикстеп – это танец, требующий от исполнителя легкости и подвижности. У Лазарева действительно получилось! Ну а Давида уже пригласили хореографом на следующий сезон «Танцев».

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