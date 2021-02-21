«Давид достоин победы в «Танцах со звездами»: Бузова просит голосовать в финале шоу за жениха – расставание пары обернулось пиаром

Поющей блогер Давид Манукян с партнершей по шоу «Танцы со звездами» Дарьей Палей. Фото: канал «Россия».

21 февраля вечером назовут победителя шоу «Танцы со звездами». До начала прямого эфира идет зрительское голосование – можно отправлять бесплатное смс за понравившуюся пару участников. По итогам зрительского голосования три пары вылетят из шоу, а пятерка лидеров продолжит бороться в финале за победу. Сегодня в полночь, когда голосование выходило на финишную прямую - в борьбу за одного из участников вступила «тяжелая артиллерия». За Давида Манукяна попросила голосовать Ольга Бузова и даже показала, как проголосовала сама.

Давид танцует в паре с Дарьей Палей и мечтает победить. А кто не мечтает? Но добиться этого сложно – конкуренция высока. Поэтому многие в светской тусовке сразу заподозрили, что расставание Ольги Бузовой после двух лет гражданского брака с Давидом Манукяном в начале телепроекта «Танцы с звездами» было не случайным. Кто-то сразу предположил: поиграют в расставание ради привлечения внимания к Давиду, а через полгодика сойдутся. Кажется, что предположения начинают сбываться?

Ольга Бузова записала видеообращения к армии своих поклонников – их у поющей телеведущей в инстаграме более 23 миллионов человек. Сначала Оля напомнила, что всегда честна с поклонниками – о чувствах говорит только правду.

Ольга Бузова показала, что отправила смс с голосом за Давида. Фото: СОЦСЕТИ

А потом перешла к вопросу по существу – о сложных отношениях с поющим блогером и экс-женихом Давидом Манукяном: «Я переживаю непростой период в своей жизни. Это настолько для меня тяжело, что не хожу ни на какие программы, все прорабатываю самостоятельно. Чтобы адекватно все объяснить должно пройти время – чтобы с холодным сердцем и головой. Когда происходят проблемы в отношениях, виноваты оба. Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился, вообще вы заметили, что проблемы происходят, когда мы перестаем разговаривать, делиться своими обидами, страхами. Виноваты оба. Не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку. Другой обижается и так по кругу. Знаете, снежный ком – наваливаются проблемы и получается замкнутый круг, иногда люди думают, что лучше вырваться из этого круга, чтобы не страдать. Но сейчас я хочу поговорить не о наших проблемах. Почти 2 года я была предана, верна и любила одного мужчину. Хотела до конца и навсегда – поддерживала, дарила ласку, любовь, внимание, помощь человеку - моральную, человеческую. Это очень важно в отношениях. И для меня он стал очень родным человеком, несмотря на все то, что потом стало происходить. Мы женщин такие – «в горящую избу войдем». Знаю, что сейчас для Давида очень важный период. Знаю, как Давиду важна победа в «Танцах», и если эта победа сделает его счастливым – я буду счастлива за то, что этот человек счастлив. Не буду призывать – это ваш выбор. Просто он действительно профессионал, крутой танцор. Давид заслуживает и достоин этой победы».

Поклонники и коллеги жду примирения Ольги и Давида. Первый шаг Бузова сделала. Фото: СОЦСЕТИ

На последних фразах голос дрожал, и Оля чуть не расплакалась.

Чаще всего пользователи соцсетей склоняются к мнению, что победы достойна одна из трех пар – Сергей Лазарев и Екатерина Осипова (безусловные фавориты), Давид Манукян и Дарья Палей, а также Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили.

Ждем, как проголосует зритель. Финал шоу 21 февраля в 17.30 на канале «Россия».

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