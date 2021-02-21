Победители шоу «Танцы со звездами» Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Фото: телеканал "Россия 1"

Победителем шоу "Танцы со звездами" 2021 стал Сергей Лазарев. К победе в 12-м сезоне телепроекта певца привела напарница Екатерина Осипова. Ведущий телепроекта Андрей Малахов уже после первых номеров шоу прозвал Лазарева «танцевальной машиной».

А ведь в самом начале эта «машина» забуксовала. Певец Сергей Лазарев пропустил первый выпуск шоу, так как застрял на Бали, где проводил отпуск – не мог вылететь из-за непогоды. Вернулся и начал тренироваться: у Лазарева «синдром отличника», он если берется за какое-то дело – то непременно прикладывает максимум сил, чтобы все делать профессионально. Результат все увидели сегодня.

Победитель шоу Сергей Лазарев не скрывал эмоций: «Борьба со страхами, с перфекционизмом… Давалось все непросто!» Первым папу поздравил сын Никита — он был среди зрителей.

Сергей Лазарев и Екатерина Осипова исполняют конкурсный танец. Фото: телеканал "Россия 1"

Пользователи соцсетей предсказывали победу одной из трех пар: Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, Давид Манукян и Дарья Палей, а также Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили. Манукян выбился в лидеры, в том числе, благодаря скандальному расставанию с невестой Ольгой Бузовой – это добавило интриги и внимания телезрителей к герою. А от зрителей многое зависело – они присылали бесплатные смс-сообщения в поддержку своих фаворитов. Ольга Бузова накануне финала призвала голосовать за Манукяна армию своих подписчиков в инстаграме – а это 23 миллиона человек. Екатерина Гусева очаровала публику своей грацией, красотой и открывшимся танцевальным талантом. А еще смелостью – в первом же танце ее партнер показал «барабаны»: перевернул партнершу спиной к себе и бил по ее ягодицам, как по ударным инструментам.

В социальных сетях пока шел финал и сразу после объявления победителей кипят страсти. В инстаграме телеканала «Россия» на момент финала активничали поклонники Сергея Лазарева – их было больше. На фанатских страницах множество призывов: «Лазарев и Осипова! Все, кто за справедливость, голосуйте за эту пару! Они лучшие!» «Есть в мире справедливость – хорошо, что не протащили профессионального танцора! Честный итог!» Телезрители опасались, что армия поклонников Бузовой и Манукяна не оставят шансов другим звездам, которые действительно учились танцевать. Давид Манукян в прошлом профессиональный танцор и даже призер профессиональных танцевальных первенств.

В зале во время финала проекта «Танцы о звездами» за героев болели их близкие люди. Сергея Лазарева поддерживали мама и 6-летний сын Никита. Лазарев умилял поклонников рассказами на шоу о родных: «Для меня очень важна связь с мамой, где бы я ни находился. Я ее люблю, она меня любит - у нас доверительные отношения и мне бы хотелось, чтобы у меня с моими детьми была такая же связь. Постоянно говорю детям, что их люблю, потому что им важно знать об этом и уметь показать чувства в ответ». Лазарев сетует, что последнее время из-за ежедневных длительных тренировок в «Танцах» меньше времени проводит с сыном и дочкой, но зато дети с горящими глазами болеют за папу и гордятся им. И их поздравления папе стали самыми дорогими.