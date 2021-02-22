Выходцы из СССР учили сограждан изображать из себя геев ради статуса беженца в США

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Окружная прокуратура Нью-Йорка возбудила уголовные дела в отношении девятерых эмигрантов из бывшего СССР по обвинению в иммиграционном мошенничестве.

Предприимчивые русскоговорящие граждане за деньги учили соотечественников хитростям получения убежища в США.

Дело было поставлено на поток: желающими получить убежище занимались сразу две компании «Фирма Джамгаровой», названная по фамилии владелицы, и «Русская Америка».

Иммигационный адвокат Илона Джамгарова, в частности, советовала своим клиентам представляться членами ЛГБТ-сообщества, даже если человек имел самую что ни на есть традиционную ориентацию – при подобной аргументации было легко рассказывать, каким гонениям, ищущие убежища, подвергались у себя на родине.

Кроме того, участники мошеннической группировки использовали блогеров и сочинителей, которые готовили убедительные доказательства притеснений – посты в соцсетях, комментарии и прочее.

Не отказывались предприниматели и представлять клиентов на судебных слушаниях, а также помогали готовить заявления с описанием ужасов, от которых им пришлось сбежать.

При расследовании дела об иммиграционном мошенничестве были использованы тайные осведомители, которые по наводке правоохранителей США обращались в указанные компании в качестве клиентов. Именно они подробно рассказали, как Джамгарова и другие учили лгать на собеседованиях.

«Обвиняемые с целью наживы вводили в заблуждение сотрудников иммиграционного ведомства США, прибегая к тщательно разработанной лжи и спекулируя на глубокой симпатии к реальным жертвам гонений», – заявил главный федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Одри Страусс.

Теперь все дела, которые вела Джамгарова, будут пересмотрены.