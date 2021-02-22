Пенальти на мове: скандалы с русским языком добрались на Украине до футбольных полей

Тренер "Львова" Виталий Шумский. Фото: официальный сайт ФК "Львов" pfclviv.com

Мовный закон Украины затрагивает все новые и новые сферы жизни. Наконец-то дело дошло и до спорта. Если говорить более конкретно, то до чемпионата Украины по футболу. Главный тренер футбольного клуба «Львов» Виталий Шумский потребовал от судьи разговаривать с ним только на украинском языке и очень удивился, когда в ответ получил от судьи желтую карточку.

Команда Шумского по ходу матча проигрывала, и тренер завязал разговор с резервным арбитром. А когда тот не согласился с мнением Шумского, то тренер потребовал от арбитра разговаривать с ним исключительно на мове. Судья расценил это требование как давление на него и попросил по рации главного арбитра встречи Виктора Копиевского воздействовать на тренера львовян. Копиевский, недолго думая, полез в карман футболки и достал желтый прямоугольник, который и показал главному тренеру львовской команды.

- Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть, - объяснил позднее конфликт за пределами поля сам Шумский.

К слову, команде из Львова мовный патриотизм тренера так и не помог, и она проиграла матч «Колосу» со счетом 0 – 2. По всей видимости, это стало дополнительным раздражителем для Шумского, и он опять перевел вопрос из плоскости футбольной в политическую.

- Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: «Почему вы разговариваете со мной на русском языке?». А он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали желтую карточку. Я спрашиваю у главного судьи: «За что мне желтая карточка?». Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть, - снова заострил он внимание на том, что бригада арбитров должна ответить за свою русскоязычность не перед ним, а перед «всей Украиной». После чего наверняка потребует, чтобы пенальти на Украине пробивался исключительно на мове.

Теперь после такой публичной и неоднократной жалобы, по всей видимости, следует ожидать подачу жалобы «мовному» уполномоченными Украины.

Осталось ждать, когда «украинские патриоты» станут вводить мовные ограничения в других видах спорта. Даже там, где, казалось бы, речь не употребляется вообще. Как, например, в плавании. И посмотрим, насколько это им поможет.