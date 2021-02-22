В Мадриде тайная вечеринка со звездами закончилась групповым изнасилованием

Организаторы оргии сняли небольшой особняк в пригороде столицы, который обычно сдается для съемок сериалов и рекламы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никто не думал, что безобидная вечеринка в тяжелое пандемическое время закончится полицейскими разбирательствами. Теперь следствие проводит проверку по сообщению о групповом изнасиловании на празднике в небольшом городке Кольменарехо под Мадридом. Возможно, журналисты бы упустили из виду это происшествие, если бы на вечеринке не присутствовали звезды популярных испанских телешоу и, в частности, участники реалити-шоу «Остров искушений».

Организаторы вечеринки сняли небольшой особняк в пригороде столицы, который обычно сдается для съемок сериалов и рекламы, за 700 евро за ночь. В договоре прописали, что во время вечеринки гости будут соблюдать все санитарные ограничения - носить маски и блюсти социальную дистанцию, а их число не будет превышать 10 человек.

Однако в прошлые выходные на тайный праздник съехались около 50 человек. Среди них были участники известного телешоу. Остальные звезды испанского ТВ, которых также приглашали на вечер, от участия в празднестве отказались.

Как рассказала одна из пострадавших, приехав на вечеринку, ей предложили выпить коктейль. После того, как она выпила напиток, ей стало плохо и она потеряла сознание. Придя в себя, девушка вспомнила, что в то время, пока она была в невменяемом состоянии, ее принуждали заниматься сексом с пятью или шестью мужчинами. Этот случай оказался далеко не единственным.

- Это было не мероприятие, не вечеринка, это была оргия, - заявили в полиции.

Участвовали ли в противоправных действиях звезды реалити-шоу, предстоит установить следователям.

Возможно, владелец шале никогда бы и не узнал, что творилось на самом деле в его доме, если бы он случайно не увидел, что возле его особняка припарковано множество автомобилей. Хозяин понял, что в его доме проводится запрещенная вечеринка и спешно вызвал полицию. Приехавшие правоохранители обнаружили, что гости, помимо алкоголя, активно подбадривали себя всевозможными психотропными и наркотическими веществами.

Как пишет испанская пресса, подобные «вечеринки» уже случались. Тогда жертвой насилия стала студентка, приехавшая в Испанию по обмену. Девушка пожаловалась в полицию, что ее заставляли вступить в сексуальные отношения сразу с несколькими мужчинами без ее согласия.