Как Путин учил Лукашенко кататься на горных лыжах

После деловой встречи в Сочи президенты отправились на горнолыжный склон. Фото: REUTERS

Российские и белорусские информагентства в понедельник, 22 февраля, рассказали о том, что лидеры двух стран, после деловой встречи в Сочи, более двух часов провели на свежем воздухе.

Сначала катались на горных лыжах на Красной Поляне. (Путин был одет в сине-красный лыжный костюм, Лукашенко - в чёрный.)

Как передает корреспондент ТАСС, президенты, после того, как сошли с подъемника на одном из склонов, тут же сменили лыжи на мототехнику: каждый сел за руль снегохода. Проезжая мимо отдыхающих, Путин сбавил скорость и помахал рукой. То же сделал и Лукашенко.

После того, как Путин и Лукашенко сошли с подъемника на одном из склонов, тут же сменили лыжи на мототехнику: каждый сел за руль снегохода. Фото: REUTERS

Автору этих строк однажды довелось наблюдать, как президенты России и Белоруссии катаются на горных лыжах. Было это на саммите СНГ в Казахстане в марте 2001-го года, на горном курорте Чимбулак, где белорусский президент впервые встал на горные лыжи. Точнее, уже после завершения всех переговоров. Путин тогда «летал» с высоты три тысячи метров. А Лукашенко тренировался на 800-метровом склоне, который среди местных отдыхающих называли «Профессорским».

Журналиста «Комсомолки» - ввиду неопытности - тоже не пустили на верхотуру. Но зато я видел, как, спускаясь с горы, наш президент инструктировал белорусского - как правильно передвигаться и как тормозить.

Вот и получается - Лукашенко научился кататься на горных лыжах, в том числе, благодаря и Путину. С тех пор белорусский президент полюбил этот вид спорта и стал частым гостем на горнолыжных курортах.

Владимир Путин на саммите СНГ в Казахстане в марте 2001-го года. Справа - корреспондент «КП» Александр Гамов. Фото: Архив КП

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... Стали известны и другие любопытные детали неформального общения президентов.

«После катания по заснеженным склонам Красной Поляны, лидеры двух стран пообедали вместе, - сообщают информагентства. - В резиденции Путина для них накрыли длинный стол, за которым президенты расположились друг напротив друга, соблюдая приличную дистанцию - гораздо более значительную, чем ранее во время переговоров, перед началом которых они тепло поприветствовали друг друга рукопожатием”.

“Погода в понедельник на Красной поляне была комфортной для катания - немного пасмурно, но без сильного ветра, температура около нуля. Во второй половине дня пошел небольшой снег”.