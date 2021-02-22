У Шепелева будет дочка и счастливый брак: звездный нумеролог рассказала о семейном счастье телеведущего

Телеведущему Дмитрию Шепелеву предсказали счастливое будущее. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока родители Жанны Фриске воюют с Дмитрием Шепелевым за внука и квартиру певицы, сам телеведущий, похоже, готовится к свадьбе: на днях в своем Инстаграме он намекнул на помолвку с дизайнером Екатериной Тулуповой, опубликовав фото с кольцом. В скором времени у пары родится малыш, и в семье будет уже трое детей: кроме сына Жанны Платона, будущие супруги воспитывают также дочь Тулуповой от первого брака.

Будет ли счастливым этот союз, "Комсомолке" рассказала звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

- Дмитрий Шепелев родился 25 января 1983 года - в нумерологии этот день называется "день судьбы". Он носитель тысячного знака - знака известности. Таким людям среднего пути не дано, поэтому Дмитрий должен всегда стремиться к росту, иначе пойдет спад, - предупреждает нумеролог. - У Шепелева волевой характер, он всегда достигает своих целей. Талантливый, душевный, воспринимает чужую боль близко к сердцу. Обладает громадной харизмой, удачлив, всеми любим, хороший друг. Но при этом в быту характер тяжелый, можно сказать, даже невыносимый: ворчун, и с годами это будет только усугубляться. Также из отрицательных качеств - злопамятность, ревность, гордыня, категоричность, амбициозность.

Клара Кузденбаева составляет прогнозы Любови Успенской, Надежде Бабкиной, Глюкозе и многим другим артистам.

В год 38-летия, по словам Клары Кузденбаевой, телеведущему нужно обратить внимание на здоровье: у него наступает время спада и конфликтов. А вот у Екатерины, наоборот, подъем. Да какой!

- Екатерина родилась 19 февраля 1983 года - "день любознательного оптимизма". И для нее в 38 лет наступает время успеха, славы и материнства. От Шепелева она родит девочку, - уверена эксперт-нумеролог. - С Дмитрием они идеально друг другу подходят: Екатерина по своей сути миротворец, и только она сможет выдержать тяжелый характер партнера, а он для нее будет донором энергии. Кроме того, прекрасная совместимость по стихиям: они оба Водолеи. Чтобы удача была на стороне пары, им нужно много путешествовать, иметь хобби и увлечения. Тогда жизнь будет насыщенной и интересной, и партнеры никогда не надоедят друг другу. Однако, есть вероятность, что Дмитрию и Екатерине будет не хватать душевного тепла: это связано с тем, что Катя достаточно жесткий человек. Умна, хитра и, в отличие от партнера, привязана к деньгам.

Между тем, по расчетам Клары Кузденбаевой, совместимость Шепелева с новой избранницей куда выше, чем с Жанной Фриске.

- К сожалению, даже если бы Жанна была жива и здорова, их отношения были бы обречены. У певицы, несмотря на внешнюю уверенность, были комплексы, и Шепелев ей пренебрегал, - считает наш эксперт.

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