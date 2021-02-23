Бывший муж Анастасии Волочковой тайно женился на красавице-телеведущей

Игорь Вдовин с супругой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший муж Анастасии Волочковой тайно женился. Избранницей Игоря Вдовина стала телеведущая Елена Николаева. Влюбленные вместе больше двух лет. Красавица-блондинка воспитывает всех детей мужа-миллионера от бывших жен, в том числе и 15-летнюю дочь бизнесмена от союза с балериной Ариадну.

Бывший муж Анастасии Волочковой вместе с новой супругой Еленой Николаевой побывал на Кольском полуострове. Так молодожены отметили день рождения миллионера. Телеведущая трогательно поздравила избранника, разместив с ним несколько фотографий. А также сообщила, что находится в новом официальном статусе.

"С Днем рождения, муж. В этом году празднуем экстремально", - отметила красавица-блондинка. Она предстала с бизнесменом на фоне обледенелых кораблей. Влюбленные смотрят друг на друга.

На другом снимке супруги стоят спиной к камере, взявшись за руки. Их взгляды устремлены вдаль.

К слову, о намерении узаконить отношения Елена говорила еще в середине 2020 года. Тогда она рассказывала, что не планирует бурной свадьбы. "Для нас это не такое уж торжество - просто два взрослых человека решили быть вместе и зафиксировать это на уровне закона. Конечно, свадьба и то, какой она будет, всегда зависит от женщины, от ее выбора. Мне всю жизнь претили белые платья, фата, розы, пышные торты и прочие атрибуты этого действа", - поведала красавица.

По ее словам, "они обойдутся без пошлостей". "Ограничимся тем, что скрепим своими подписями брачные документы, без подбора специальной даты, без оглядки на месяц и год. Главное, что мы вместе. Мои мечты не о свадебном торжестве, но о торжестве любви, счастье, радости каждый день нашей жизни", - сообщала звезда экрана.

Ранее Николаева признавалась, что ее большая семья радуется успехам друг друга. "У Игоря четверо детей от прошлых браков. Мы много путешествуем, разговариваем, читаем, работаем. Сейчас нам вообще столько известно друг о друге, что мы могли бы играть в покер с открытыми картами", - делилась она.