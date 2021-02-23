«Божественная женщина»: Дочь показала редкое фото Веры Алентовой в день ее 79-летия

Вера Алентова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вера Алентова 21 февраля отметила день рождения: актрисе исполнилось 79 лет. В честь ее дня рождения дочь звезды фильма «Москва слезам не верит» Юлия Меньшова поделилась в Инстаграме редким снимком мамы. На черно-белом фото Алентова снята совсем молодой – красивая, смеющаяся, с задорным блеском в глазах, и с длинной косой через плечо. Актриса позирует в летний день на фоне пышной зелени, в легком платье и с широкополой шляпкой на голове.

- День рождения божественной женщины, на которую мне повезло быть похожей, - подписала фотографию Юлия Меньшова.

В комментариях поклонники желают Вере Валентиновне здоровья, счастья и долгих лет жизни. «Юленька, как прекрасно, что Вы похожи не только лицом, а также глубиной и мудростью на Вашу прекрасную маму! Долгих лет здоровой и плодотворной жизни Вере Валентиновне», «Замечательная актриса, сыгравшая яркие роли, счастливая мама, родившая уникальную дочку, жена, бабушка и просто красивая женщина!», - пишут они. Некоторые, впрочем, считают, что Юлия больше похожа на отца – знаменитого режиссера Владимира Меньшова.

Вера Алентова и Владимир Меньшов вместе уже 60 лет. Они поженились на втором курсе учебы в Школе-студии МХАТ. У супругов не было собственного жилья: оба приезжие, молодожены устроили свадьбу на последние 20 рублей и отпраздновали бракосочетание со своими однокурсниками в комнате общежития.

Спустя несколько лет у Алентовой и Меньшова родилась дочь Юля. Казалось бы, этот событие должно было сплотить молодых родителей, но вышло наоборот – они расстались. Их любовь не выдержала испытаний суровыми родительскими буднями. Бессонные ночи, финансовая нестабильность, бытовые неурядицы убили их любовь. Алентова и Меньшов разошлись. Официально супруги не оформляли развод, однако каждый решил жить своей собственной жизнью.

Они прожили врозь четыре года, прежде чем поняли, что им все-таки суждено быть вместе. Меньшов вернулся в квартиру, где Вера жила вместе с дочкой Юлей. Примирение супругов пошло на пользу их творчеству. Именно тогда Меньшов снял свой звездный фильм «Москва слезам не верит», в котором его жена сыграла главную роль.

Сегодня Вера Алентова – счастливая бабушка двоих внуков. Старшему Андрею уже 23 года, младшей Таисии – 17 лет. Юля Меньшова родила их в браке с актером Игорем Гординым.