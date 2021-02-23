Экологическая катастрофа в Израиле: берега покрыты мазутом, гибнут черепахи

Пока в Израиле не выяснили, какое судно стало виновником экологического бедствия. Фото: REUTERS

Директор компании Green Ocean, занимающейся производством сорбентов нефти, Вадим Манов назвал причины экологической катастрофы, разразившейся на средиземноморском побережье Израиля.

После недавнего шторма 160 километров береговой линии оказались покрыты мазутом, погибли морские черепахи, на один из пляжей выбросился кит.

Министерство окружающей среды Израиля заявило, что неизвестный корабль сбросил в море от 100 до 300 тонн нефтепродуктов, и безуспешно принялось искать виновника экокатастрофы.

Все пляжи страны закрыты, за уборку прибрежной зоны взялись военнослужащие. Фото: REUTERS

Манов утверждает, что причина кроется не в неопознанном судне, а в отсутствии контроля за кораблями в израильских портах: отработанный мазут сбрасывается в воду и оседает на дно, а во время шторма волны выбрасывают его на берег.

В доказательство своей гипотезы эксперт приводит тот факт, что на воде пятен нефтепродуктов нет, а соответствующие ведомства Турции, Греции и Кипра даже не в курсе происходящего.

«Правда всегда проще и логичнее», – резюмировал Манов.