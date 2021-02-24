Что известно о "тайном друге" Светланы Ходченковой

38-летняя актриса в отличной форме: она занимается танцами на шесте и освоила фехтование на саблях. Фото: Antonio BARROS/Global Look Press

Светлана Ходченкова в январе отметила 38-летие. К этому рубежу она пришла в статусе звезды, на счету которой десятки ролей в кино и сериалах. Одна из самых красивых отечественных актрис до сих пор не замужем. Мы узнали, что происходит в ее личной жизни.

Муж ревновал к Зеленскому

Один раз Светлана уже была замужем - за актером Владимиром Яглычем. Их роман закрутился на съемках фильма «Карусель», на премьере которого Яглыч признался в чувствах Светлане. В 2005 году они сыграли свадьбу. Вскоре Ходченкова стала говорить журналистам, что они с мужем планируют ребенка. Но планам не суждено было сбыться.

Единственным законным мужем Светланы стал актер Владимир Яглыч. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруг оказался болезненно ревнивым. Светлана признавалась, что Яглыч ревновал ее к Говорухину, а она успокаивала, что роман с режиссером, у которого она снялась в фильме «Благословите женщину», ей просто приписали. Владимир не находил себе места и когда в СМИ начали писать про романтические отношения актрисы с ее экранным любовником по фильму «Любовь в большом городе» (2009), будущим президентом Украины Владимиром Зеленским. Ходченкова и Зеленский снимались в постельных сценах. Оба были женаты. Жена Зеленского ревновала мужа и пыталась без предупреждения нагрянуть к нему на съемочную площадку. Однако артисты публично заверили, что их связывает только работа.

Муж ревновал Ходченкову к ее партнеру по съемкам Зеленскому. Фото: Кадр из фильма

«Володя всегда помогал Ходченковой. Говорил: мол, Светка - она звезда, а я - окурок, заморыш по сравнению с ней. У них же разница в росте (рост актрисы - 179 см. - Ред.). Отпускал насчет себя шутки», - рассказывал «Комсомолке» режиссер ленты Марюс Вайсберг. А Светлана в интервью «КП» однажды сказала: «Ни одна женщина не устоит перед голосом Зеленского!»

«Да, я ревновал Свету. Решили разойтись, чтобы не поубивать друг друга», - признался как-то Владимир Яглыч.

- Не только ревность мужа была причиной расставания, - рассказала «КП» знакомая Ходченковой. - Яглыча задевало, что жена круче него. Она была более востребованной, получала раза в два больше, его бесило, когда его называли мужем Ходченковой. И словно назло Свете он стал обращать внимание на других девушек.

Развод дался Ходченковой тяжело. После него она словно стала с недоверием относиться к мужчинам. Сетовала, что забыть бывшего мужа оказалось не так-то просто.

Сбежала от жениха

В марте 2011 года на премьеру фильма «Служебный роман. Наше время» Светлана пришла в сопровождении нового мужчины. Им оказался рекламщик Георгий Петришин, которого называют звездным донжуаном (в числе его девушек - телеведущая Анфиса Чехова, актриса Настя Задорожная, выпускницы «Фабрики звезд» Вика Дайнеко и Рита Дакота).

Бизнесмен Георгий Петришин сделал ей предложение руки и сердца. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя четыре года отношений бойфренд красиво сделал актрисе предложение руки и сердца - прямо на сцене сразу после ее спектакля «История любви». Встал перед ней на колени и подарил обручальное кольцо. Светлана ответила согласием. Молодые готовились к пышному торжеству, но вдруг Ходченкова отменила помолвку и сбежала от жениха. Причины разрыва оба не комментировали.

Позже пара предприняла попытку воссоединиться. В 2017 году Ходченкова вновь стала выходить в свет под ручку с Петришиным. Новый, 2018 год влюбленные встречали вместе в Куршевеле. Георгий во второй раз сделал Светлане предложение. Но эта попытка закончилась окончательным разрывом.

Мнимые чувства

После расставания с Петришиным Ходченковой приписывали связь с неженатым актером Александром Устюговым, но эти разговоры не подтвердились. В 2019 году светская тусовка выдвинула версию о ее романе с женатым Семеном Слепаковым, но и эти слухи Ходченкова опровергла. Писали про ее роман с молодым актером Дмитрием Малашенко. С ним Светлана играет в спектакле «История любви. Комедия ошибок».

- Никакого романа со Светой не было, - рассказал сегодня «КП» Малашенко. - Мы дружили очень хорошо и сейчас видимся. Однажды она организовала у себя вечеринку. И мы вместе поехали после спектакля к ней, по пути заехали в магазин, купили продукты. Камера сняла, как мы зашли в подъезд. Из-за этого начали писать про роман. А на той встрече была толпа народу.

Актриса вся отдается работе, много времени тратит на тренировки.

- Света в отличной спортивной форме. Она занимается пол-дэнсом: танцами на шесте, - рассказал Дмитрий Малашенко. - Это не стриптиз, а искусство. Она с тренером занимается, делает всякие сложные трюки. Она рассказывала, что танцы на пилоне освоила для роли, когда снималась в фильме «Воин». С тех пор продолжает тренироваться.

- Света еще и фехтование в прошлом году освоила для роли саблистки в фильме «На острие», - сообщил «КП» ее партнер актер Сергей Пускепалис. - Она и на коньках умеет, и на шесте. Светлана может всё, для нее ничего невозможного нет.

- Почему такая красавица - и не замужем?

- Возможно, потому что работа напряженная. Занимается карьерой.

Тайный друг

Ходченкова принципиально не дает откровенных интервью и не говорит о личном. Однако в ее окружении утверждают, что сегодня Светлана не одна. У нее есть мужчина, имеющий все шансы окольцевать неприступную красавицу.

- Они не афишируют своих отношений. Не знаю, насколько у них серьезно, но общение очень тесное, - рассказал «КП» знакомый Ходченковой. - Ее возлюбленный - симпатичный молодой мужчина, на несколько лет ее моложе. Его зовут Павел Манченко, он занимается бизнесом. Они постоянно на связи, шлют друг другу эсэмэски. Света не ищет просто «денежный мешок» - у нее в финансовом плане все в порядке. Есть собственные шикарные апартаменты на 71-м этаже в «Москва-Сити», хорошо зарабатывает. Ей, скорее всего, в человеке важна душа, понимание. Присматривается с дальним прицелом - создать семью. Думается, в Павле она нашла участливого друга. Но Света не форсирует события. Ранее обожглась и теперь очень осторожна в личном.

Сейчас Светлана встречается с бизнесменом Павлом Манченко. Фото: Личный архив

К слову, Ходченкова недавно призналась, что у нее есть близкий друг, который ее понимает и поддерживает.

«У меня есть свободные уши, которым можно выговориться, - рассказала в интервью Светлана. - Они находятся на очень любимом, преданном человеке, к которому я прихожу и говорю: «Так, мне сейчас не нужно ничего советовать. Я просто поговорю и уйду». Очень помогает!»

КСТАТИ

Похудела на 20 кило

Ее называют секс-символом. И режиссеры стараются почаще раздеть актрису с идеальной модельной фигурой. Все любимые мужчины дико ревновали Светлану и даже пытались запрещать ей сниматься в постельных сценах. Но Ходченкова уверена - это ее работа и делает все, что задумал режиссер.

После картины «Благословите женщину» Ходченкова вопреки наставлениям Говорухина похудела на 20 килограммов. С этим даже происходили казусы. «Пришла я как-то на кастинг, а меня не узнал никто. Режиссер спросил тогда: вы кто? Я говорю: Светлана Ходченкова. Он как закричит: нет! И показывает на фотографию, где я снята два года назад в довольно хорошем весе. Я говорю: ну а теперь я такая, извините», - рассказывала актриса. Ходченкова отмечает, что ей нравится быть стройной и снова набирать вес она не собирается.

КОШЕЛЕК

Невеста с приданым

В Голливуде Ходченкова зарабатывала десятки тысяч долларов в день (в 2013 году она сыграла в блокбастере «Росомаха: Бессмертный», в 2010-м снялась в картине «Шпион, выйди вон!». - Ред.). И в России она считается высокооплачиваемой актрисой, просит от ста тысяч рублей за съемочный день. Ходченкова приобрела апартаменты в «Москва-Сити» на 71-м этаже с панорамными окнами. Оформила квартиру-студию по собственному вкусу. В кухне отказалась от навесных шкафчиков, поскольку семьи нет, готовкой она не занимается. В коридоре у нее тренажерный зал.