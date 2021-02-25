Что читать весной-2021: Ищем похищенное перо и ловим облака

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Крылатый лев. 8+

Светлана Белл

«Крылатый лев»

«Аквилегия-М», 2021 г.

Волшебная сказка о дружбе, о вере в себя и свою счастливую звезду, о том, как важно разглядеть в людях хорошее и в любой ситуации оставаться человеком, даже если ты обитаешь в сказке. Эта история сразу затягивает в свои миры и держит в напряжении до последней страницы.

…Каждый год в определенное время на Светлый город спускаются облака. Каждое из них имеет свою форму и неразрывно связано с конкретным человеком, к которому прилетело в момент рождения. Это своего рода тотем, охранитель. В день схода облаков в городе устраивают большой праздник. Облака помогают людям пережить зиму и справиться с другими трудностями.

Однажды ко всем жителям Светлого города спустились облака, а к 15-летнему Лиону - нет. И тогда главный Колдун объявил, что Лион - не человек, а призрак! Лион и его отец решают отправиться к Облачному пику, дабы отыскать Повелителя облаков. Важное и трудное дело, но оказывается, есть не менее важные дела, чем спасение мальчика-подростка…

Царевны. Варя из земли Феникса. 4+

«Царевны. Варя и земли Феникса»

ИД «Комсомольская правда», 2021 г.

Теперь любимые герои знаменитого мультсериала еще и в книгах! Приготовьтесь провести пару вечеров в приятной сказочной компании. Ничего другого можете не планировать, волшебная сказка займет все ваше время.

Первое, что цепляет в этой книге, - удивительные картинки. Хочется бесконечно долго рассматривать красивых и большеглазых героев, их причудливые костюмы.

Как известно, царевны прибыли в Дивногорье обучаться магии из самых разных царств-государств. Многие уже знают про их захватывающие совместные приключения и подвиги. Сейчас нас ждет история одной из юных героинь - Варвары.

Сказка не разочарует. Здесь много волшебства, внезапных поворотов сюжета, а заодно и… современных веяний. Например, царевна Варя уже не носит длинную косу - не модно и мечтает вместе с богатырями участвовать в турнире. А вещий Ворон привычному гнезду предпочитает трехкомнатные апартаменты.

По сюжету из музея Солнцеморья похищено перо огненной птицы Феникса. Варя замечает вора и устремляется на хилом коняшке за похитителем. Но куда там!

Варе и ее копытному спутнику Митрофану предстоит научиться терпению, смелости, понять, почему важно говорить правду и делать добрые дела, слушать и слышать других, а самое главное, раскрыть страшную тайну.

Одним словом, книжка полезная во всех отношениях - и развлечет, и воспитает.

Сказочный патруль. Потерянные сказки. 4+

«Сказочный патруль. Потерянные сказки»

ИД «Комсомольская правда», 2021

Для кого эта книга? Для тех, кто верит в чудеса, магию и дружбу, ради которой можно совершить настоящий подвиг. Для тех, кто любит запутанные истории с хорошим концом и сам мечтает сделать что-то полезное для других.

Сюжет: Аленка, одна из волшебниц Сказочного патруля, получает записку с просьбой срочно прибыть в назначенное место. Подруги в опасности?! Но спасать никого пока не придется. Пока!

Совсем скоро произойдет совершенно невозможное: из города исчезнут все маги и волшебные существа. Без волшебства город начинает разрушаться и погибать буквально на глазах. Вся надежда на Аленку, ведь все ее подруги, оказывается, заколдованы. Сейчас они не только не помогут ей, но еще и могут помешать!

Достоинства: Книгу создала удивительная команда.

Текст написала Мария Парфенова - автор любимых многими мультфильмов «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Четверо в кубе». Это значит, что интересно будет с первой же страницы, а читателям непременно захочется походить на смелую героиню.

Иллюстрации нарисовала художница Татьяна Петровска. У которой, кстати, тоже богатый опыт в анимации - мультфильм про попугая Кешу, пара серий «Ну, погоди!», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и многое другое. И вы частенько будете брать эту книгу с полки, чтобы еще раз полюбоваться на классные картинки.

Как взрослеют девочки. 10+

Анита Найк

«Как взрослеют девочки»

Как взрослеют мальчики. 10+

Фил Уилкинсон

«Как взрослеют мальчики»

«Манн, Иванов и Фарбер», 2021 г.

Архиважная книга для детей, которые уже перестают быть детьми. В их телах происходят странные изменения, спросить о которых у взрослых не всегда кажется приличным. В издательстве «МИФ» вышли две книжки для тех, кто хочет знать, что происходит с его организмом, как он меняется. Помогут в этом не друзья-товарищи, а специалисты, которые собрали самые главные и интересные факты о взрослении, а заодно решили ответить на интимные вопросы ребят: зачем нужен секс, как справиться с эмоциями, откуда берутся дети, что происходит с голосом?

Для каждого пола своя книжица. Удобно! Советы помогут разобраться и спокойно принять перемены в себе.

Здесь, в реальном мире. 6+

Сара Пеннипакер

«Здесь, в реальном мире»

«Самокат», 2021 г.

Новый шедевр американской писательницы, прославившейся в России своим романом «Пакс», посвящен мыслителям и интровертам. Тем, кто любит проводить время в грезах и не очень-то нуждается в компании.

Вар, которому исполнилось 11, мечтает провести каникулы в своих собственных мечтах и в выдуманном мире - мире средневековых рыцарей и замков. Однако у родителей совсем другие планы. Они решают, что мальчику необходимо «осмысленное социальное взаимодействие с другими детьми», и наш герой попадает в лагерь. По соседству с лагерем руины заброшенной церкви - вот где можно здорово провести время! Компанию Вару составляет Джолин, девочка также весьма своеобразная. Она собирается на пустыре разбить плантацию папай.

Эти герои совсем разные, но оба нуждаются в убежище. Когда же над их «штабиком» нависает угроза, решают защищать его. Вар вспоминает кодекс рыцарской чести. Но как два ребенка могут защитить «свою собственность»? Вопрос непростой, но они обязательно найдут выход!

Елена Габова. Фото: Личный архив

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Елена ГАБОВА, детская писательница:

- Если вы хотите, чтобы ваш ребенок с детских лет воспринимал мир объемным и разным, начните ему читать «Маленького принца» лет эдак с шести. Не говорите, что рано. Ведь сам Экзюпери посвятил сказку другу Леону Верту, «когда он был маленьким». Так что автор отдает предпочтение маленьким. Да, книга серьезная. Думаете, нельзя шестилетнему читать серьезные книги? А вот сам же Экзюпери в 6 лет читал правдивые истории про девственные леса. Девственные леса - куда как серьезно! Книга «Маленький принц» - она про все. Маленький принц ничего не понимает на этой странной Земле. Как ничего не понимает ваш малыш. И они вместе изучают планету людей. А заодно и другие планеты - у вас будет повод рассказать ребенку про Марс и Венеру, про астероиды и солнце. Маленькая книга очень познавательна. Она и фантастика, и сказка. И реальная жизнь - если про пустыню и летчика.

Он не все воспримет. Уже потом поймет, что зорко лишь одно сердце. Что самого главного глазами не увидишь. А вот что «ты в ответе за тех, кого приручил», поймет и сейчас... И еще многое другое ему будет ясно. Мы с мужем читали книгу сыну, когда ему было как раз шесть. Все он понял. И даже про любовь к единственной розе.