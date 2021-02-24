Пассажирский самолет в США встретился с таинственным объектом на высоте 11000 метров

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Пилоты пассажирского самолета Airbus A320, выполнявшего рейс по маршруту Цинциннати-Финикс, доложили наземным службам о встрече с загадочным объектом.

– У вас здесь есть какие-нибудь цели? У нас просто что-то вышло из-под контроля. Ненавижу это говорить, но это было похоже на длинный цилиндрический объект, который почти походил на нечто вроде крылатой ракеты – очень быстро двигался прямо над нами, – рассказал пилот.

Согласно имеющимся данным, в этот момент поблизости не должно было находиться ни гражданских, ни военных объектов.

В то время, как пилоты заметили НЛО, лайнер двигался на высоте почти 11 тысяч метров над землей со скоростью740 километров в час.

Около трех лет назад в этом же районе уже произошла подобная встреча. Тогда свидетелями полета неопознанного летающего объекта стали пилоты сразу двух самолетов. После их доклада диспетчеры сообщили, что других самолетов поблизости быть не должно.

После встречи с НЛО Airbus A320 спокойно приземлился в Финиксе, что успели разглядеть пассажиры – пока неизвестно.

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