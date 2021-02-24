Правнучка маршала Жукова на Лексусе сбила пешехода

Внучка маршала Жукова устроил ДТП 23 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поздно вечером 23 февраля в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что 25-летняя Варвара Ерохина, правнучка легендарного советского полководца Георгия Жукова, ехала по улице Академика Королева на своем Лексус RX 300. Подъезжая к одному из пешеходных переходов, девушка слишком поздно заметила переходившего дорогу мужчину. Вовремя затормозить на скользкой зимней дороге Варвара не смогла и сбила пешехода. Девушка сразу вызвала на место скорую помощь и сотрудников полиции.

Варвара Ерохина закончила Университет Правительства Москвы. Фото: mguu.ru

«Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи срочно госпитализировали пострадавшего в ДТП 20-летнего Ивана В.* Мужчину доставили в больницу с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает, врачи оказывают ему всю необходимую помощь», - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

Сейчас мужчина находится на лечении в одной из столичных больниц, а полицейские проводят проверку по факту случившегося. Известно, что Варвара Ерохина водит автомобиль уже 6 лет и имеет приличный водительский опыт. Как вышло, что девушка сбила пешехода на пешеходном переходе - установит следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самарской области полицейским пришлось стрелять по машине, которая сбила ДПСника

Когда водителя все-таки задержали, выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит (подробности)