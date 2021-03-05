Как кооператив помогает приобрести квартиру малым предпринимателям

Виктор — предприниматель, занимается малым торговым бизнесом с начала 1990-х годов, все это время не работает по найму. Он жил в дальнем Подмосковье, а работал в основном в Москве и ближайших пригородах. И потому очень хотел купить собственную однокомнатную квартиру поближе к Москве. «Несколько лет назад присмотрел однушку в ЖК "Москвичка" в Новой Москве — в поселке Коммунарка, — вспоминает Виктор. — Стоила она 2 млн 150 тыс. рублей.

Своих денег у меня было подкоплено от этой суммы 1 млн 300 тыс. рублей, то есть 60%». Виктор хотел взять ипотеку на недостающую сумму, обращался в разные банки. Но ни один из них не одобрил ему ипотеку.

«Притом что в одном из банков, куда я подавал заявку на ипотеку, лежал мой вклад», — подчеркивает Виктор. Налоги, говорит он, плачу исправно, взносы в ПФР — вовремя, без всяких задержек. «И кредитная история у меня хорошая», — добавляет Виктор.

В итоге все банки отказали ему как малому предпринимателю. В одном из банков сотрудник ипотечного отдела пояснил, что их банк с большой осторожностью одобряет кредиты предпринимателям как физическим лицам, так как, по мнению кредитного комитета, их доходы ненадежны. Не получила одобрения ипотеки и его супруга — она домохозяйка.

О нашей кооперативной программе Виктор узнал от одного из знакомых риелторов в середине 2017 года. И пригласил этого риелтора к себе домой, чтобы он рассказал о кооперативе еще и жене, так как все финансовые решения, касающиеся семьи, они с супругой принимали вместе. Риелтор рассказала, что с помощью кооперативной жилищной программы квартира приобретается не взаем, а в рассрочку, рассрочка предоставляется на беспроцентной основе. Однако нужно будет платить за юридическую проверку и независимую оценку квартиры, платить налоги за квартиру, а также выплачивать кооперативу членские взносы. Выслушав специалиста, жена Виктора резюмировала: «Раз ипотеку нам не дали, следует попробовать купить квартиру с помощью кооператива». И Виктор вступил в жилищную программу кооператива.

Наметили квартиру для покупки с помощью кооперативной программы (более дорогую, чем планировали ранее, — за 3 млн рублей), сразу внесли первоначальный взнос на покупку желаемой квартиры — 35%, благо деньги были собраны — 1 млн 50 тыс. рублей. Через год подошла очередь на покупку квартиры. Примерно месяц подбирали квартиру выбранной ценовой категории и купили у собственника в ЖК «Некрасовка» на юго-востоке столицы (кооператив работает только с объектами вторичного рынка). «Квартира, — говорит Виктор, — лучше расположена территориально, жилищный комплекс лучше, квартира больше по метражу. Не говоря уже о том, что обойдется она нашей семье дешевле, чем та, которую мы предполагали купить первоначально».

Квартира приобретена в рассрочку на 10 лет. Ежемесячный платеж с учетом членских взносов в кооператив составляет чуть больше 18 тыс. рублей. Виктор вскоре планирует рассчитаться с кооперативом за квартиру, в связи с чем переплата будет незначительной.

Марина — предприниматель, работающий в сфере IT-услуг. Она жила в Дубне, а ее заказчики в основном были в ближней к Москве зоне Московской области, значительная их часть — областные структуры, расположенные в Красногорске. У нее возникла необходимость купить однокомнатную квартиру в этом формирующемся административном центре Московской области. Марина попыталась купить квартиру в ипотеку, но ей, как и Виктору, не одобрили ипотечный кредит, несмотря на отношения и контракты с государственными заказчиками.

Узнав о нашем кооперативе, она приняла решение вступить в него. Накопила средства на первоначальный взнос за покупку квартиры — 35% — внося небольшие суммы на счет в кооперативе. Чуть больше года стояла в очереди на приобретение квартиры. В позапрошлом году с помощью жилищной кооперативной программы она приобрела большую однокомнатную квартиру в Красногорске стоимостью 3 млн 100 тыс. рублей. «При покупке через кооператив переплата минимальная. Но я планирую погасить долг перед кооперативом раньше, значит, переплата будет меньше».

Александр — малый предприниматель из Тулы, у него многопрофильный торгово-сервисный бизнес, в том числе в финансовой сфере. Он жил в двухкомнатной квартире вместе с семьей, родился второй ребенок — и Александр вместе со своей супругой Еленой анализировал варианты приобретения большей квартиры. Он говорит, что как настоящий предприниматель привык искать возможности не потратить лишнего, сберечь финансовые ресурсы. «Я стараюсь из всего, что есть на рынке, найти самое наилучшее по цене и качеству».

Елене была одобрена ипотека, так как она менеджер крупной корпорации. Однако Александр продолжал анализировать варианты покупки, в том числе рассматривал частные займы. Но, узнав от коллег-бизнесменов о нашей жилищной программе, изучил ее и пришел к выводу, что эта программа — наилучший для их семьи вариант: переплата при приобретении через кооператив минимальна.

С помощью кооператива Александр приобрел трехкомнатную квартиру 67 кв. м стоимостью 3 млн 650 тыс. рублей. Первоначальный взнос 35% составил 1 млн 278 тыс. рублей. Срок ожидания в очереди после его внесения — чуть больше года.

«Нашей семье комфортен возвратный платеж 21 тыс. рублей в месяц на протяжении 10 лет, — говорит Александр. — Думаю, расплатимся гораздо раньше — условия позволяют».

Таким образом, благодаря кооперативной жилищной программе малые предприниматели получают дополнительные возможности. Во-первых, не сталкиваться с ограничением, часто создаваемым потенциальными кредиторами, из-за отсутствия у них документально подтвержденного стабильного ежемесячного дохода. Во-вторых, они получают возможность использовать свои личные финансовые ресурсы оптимальным образом, поскольку кооператив предоставляет средства в рассрочку на беспроцентной основе, и переплата относительно невелика.