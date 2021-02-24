«Роснефть» обеспечит гоночную команду Lada Sport Rosneft новым моторным маслом

Моторным маслом нового поколения гонщиков обеспечит компания «РН Смазочные материалы» (специализированное дочернее общество НК «Роснефть»).

- Благодаря специально подобранной рецептуре cинтетической основы и пакета современных функциональных присадок моторное масло Rosneft Magnum Racing обеспечивает повышенную защиту двигателя от износа при экстремальных режимах работы. Также новое масло имеет высокие эксплуатационные свойства, оптимально сочетая термическую стабильность, сопротивляемость к окислению, улучшенную защиту от износа, - говорится в официальном сообщении нефтяной компании.

Масло Rosneft Magnum Racing было протестировано пилотами команды на финальных заездах 2020 года и отлично показало себя в работе двигателя на высоких оборотах: оно не образовывает нагар, обеспечивает стойкость к испарению и низкий коэффициент трения.

Напомним, компания «Роснефть» с 2015 года является титульным спонсором гоночной команды Lada Sport Rosneft. В прошлом году она продемонстрировала высокие результаты и одержала победу во всех дисциплинах. Новый сезон гонок откроется в мае в Смоленске и закончится в октябре в Сочи. Пилоты гоночной команды получили именные канистры с маслом Rosneft Magnum Racing для тестирования и подготовки к сезону гоночных болидов.

СПРАВКА «КП»

Rosneft Magnum Racing 5W-40, 10W-60 - всесезонные полностью синтетические моторные масла нового поколения. Предназначены для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей. Подходят для использования в экстремально жестких условиях эксплуатации во время соревнований, обеспечивая при этом надежную защиту и работоспособность двигателя.