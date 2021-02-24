Агенты Консорциума

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Вот не могу удержаться и не процитировать великую актрису Фаину Раневскую: «За каждым павлиньим хвостом скрывается обыкновенная куриная жопа». Это высказывание имеет теперь непосредственное отношение к разным там «независимым» медиа.

Сколько раз чопорные британские СМИ высокомерно уличали российских коллег в ангажированности и т.п., и вот тайное, наконец, стало явным. Известные британские медиа оказались проплачены и ангажированы самым что ни на есть банальным образом, более того, они ещё и навязывали свои платные услуги. Те, кто твердил во всеуслышание о своей независимости, оказались управляемы извне.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в субботу сообщила, что Москва ждет от Лондона реакции на утечку в сеть документов Форин-офиса о том, как правительство Соединенного Королевства управляет работой СМИ.

В документах британского дипведомства, оказавшихся в открытом доступе, содержится информация о том, что кабинет министров Великобритании через посредников оказывает финансовую поддержку и в ручном режиме управляет работой различных изданий. По словам Захаровой, документальных доказательств, раскрывающих лондонскую машину пропаганды, сотни.

Опубликованные документы раскрывают методы и способы ведения информационной войны. Среди которых создание фейковых аккуантов в соцсетях, финансирование российских ютуберов, создание СМИ в России, Прибалтике, Грузии, Белоруссии и на Украине. Средства перечисляются через теневое подразделение Министерства иностранных дел и международного развития (FCO), известное как Counter Disinformation & Media Development (CDMD). Руководит программой бывший сотрудник МИ-6 Энди Прайс.

Судя по раскрытым документам, финансовая поддержка оказывалась таким изданиям и проектам, как Bellingcat, Meduza. Также, деньги получали Reuters и ВВС, следует из опубликованных документов (https://www.gazeta.ru/comments/2021/02/23_a_13489208.shtml).

По-хорошему, медиа – и Reuters, и BBC – должны себе сделать «сеппуку», традиционное японское самоубийство, из-за полной потери лица, ведь выяснилось (с документами, всё как мы любим), что нынешнее Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании, так теперь зовётся старый добрый Форин Офис, самым непосредственным образом проплачивало и буквально диктовало британским медиа, судя по обнародованным документам и перепискам, редакционную политику в отношении России с непосредственной целью разрушения её политической системы и экономического потенциала.

Думаю, впрочем, дождаться от указанных в документах медиа хоть какого-нибудь самопожертвования или раскаяния будет нелегко: где сядешь, там и слезешь, так как речь идёт о «тайной информационной войне» (ну, не такой уж и тайной!), где британская разведка и особая организация «Консорциум», в стиле историй с участием агента 007, буквально натаскивала несколько сотен российских журналистов любить Великобританию и ненавидеть Россию.

По сути, речь идёт о формировании тайной «пятой колонны», предназначенной, в том числе и для того, чтобы наносить максимальный ущерб по всем направлениям, не только политическим, но и, что для нас сейчас важно – в сфере экономики.

Речь, конечно, идёт не только о банальных попытках испортить инвестиционный климат в стране, ошельмовать российские компании и выставить их ущербными по сравнению с теми же, скажем, британскими или американскими. Так, совсем недавно пытались поссорить даже давних партнёров – «Роснефть» и ВР, оказывая беспардонное давление на руководство американо-британской компании, с целью отказаться от супервыгодного для неё сотрудничества с россиянами, которые, дескать, не соответствуют «западным ценностным ориентирам».

При этом, инициаторами такого давления полностью игнорировался фактический ряд: а именно высокие показатели «Роснефти» в тех же западных рейтингах, признание, которое получила компания на мировом уровне как раз за свою работу в направлении развития «зелёной экономики» и пр.

Думаю, руководство страны в курсе проблемы незаконной и нечестной конкуренции, которая, проявляясь через медиа, через конкретных журналистов, используется в отношении российских компаний по инициативе руководства некоторых западных стран. Этому нашлось публичное подтверждение: подозрения в том, что так называемые «независимые медиа» участвуют в информационной войне, работают на срыв сделок, подводят компании под санкции, уже не подозрения.

Понятно, что отныне позиционирование, в качестве независимых медиа, Reuters и BBC, особенно злобно действовавших против российских компаний, крайне затруднено, потому что, при попытке вновь «надуть губки», журналистов и руководство этих СМИ можно будет наотмашь отхлестать фактами их безусловной продажности.

Впрочем, пространство для манёвра у них есть, ведь деятельность структур и британских агентов, осуществлявших секретную политику в отношении СМИ, конечно, была скрыта от общественности «по соображениям национальной безопасности», что, тем не менее, ставит прямые вопросы уже к руководству страны и конкретно Борису Джонсону. Надеюсь, хоть Её Величество королева не была в курсе этой «грязной» игры своих подчиненных, а то совсем некрасиво выходит.

Всё бы ничего, но Reuters и BBC ещё и инициативничали, то есть сами запрашивали многомиллионные контракты на ведение подрывной деятельности среди журналистского сообщества в России, тем самым, фактически коррумпируя это сообщество с помощью «туров» и «тренингов», финансируемых британским МИДом. А Reuters вообще похвастались в обнародованной переписке, что уже имеет глобальную сеть влияния из 15 тысяч журналистов и сотрудников, из которых 4 сотни работают непосредственно в России.

Различные спецпроекты осуществлялись с помощью, как теперь выяснилось, «независимых» Bellingcat, а также Интернет-медиа Meduza. Да-да, тех самых, которые «через губу» разговаривают с российскими коллегами, работающими в госСМИ. Для всей этой «подбританской братии» теперь «независимость» равна «низкой социальной ответственности», на мой взгляд.

Роль руководства стран-членов НАТО в попытках создания на территории России устойчивой нестабильности и предпосылок для разрушения политической и экономической систем, судя по опубликованным данным, на текущий момент установлена. Считаю, что соответствующие запросы должны быть направлены в профильные ведомства упомянутой в документах страны.

По итогам этих запросов необходимо сделать соответствующие выводы и в отношении указанных медиа. Также необходимо выявить и нейтрализовать, если она действительно существует, сеть «иностранных агентов», которые действуют в России под видом журналистов и образуют «сетку» влияния в интересах других стран.