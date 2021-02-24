В Америке расписались в бесполезности санкций против России. Но готовят новые - «за Навального»

22 февраля министры иностранных дел ЕС договорились о новых санкциях против Москвы - «за Навального» Фото: REUTERS

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА ПУГАЕТ «НЕИЗВЕСТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ» ДАВЛЕНИЯ

22 февраля министры иностранных дел ЕС договорились о новых санкциях против Москвы - «за Навального». В тот же день они по видео-связи пообщались с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым согласились совместно доказывать миру превосходство демократии и гарантировать Западу мировое лидерство, борясь с угрозами со стороны России и Китая.

И уже 23 февраля Запад, как и обещал, продемонстрировал свое единство в решимости «наказать» Россию: американская газета The Washington Post рассказала, что Вашингтон готовит новые санкции, которые должны наконец-то дать понять русским, «где Соединенные Штаты проводят черту», за которую им нельзя заступать. Пресс-секретарь президента США заверила журналистов, что это «вопрос недель, а не месяцев».

Про «черту» объяснил накануне в одной из телепередач советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пояснив, что грядущие санкции «будут включать комбинацию уже известных и неизвестных инструментов, и это будут не просто санкции». Интригует? Ждать разгадки осталось недолго: европейцы свои новые санкции пообещали объявить через неделю, а американцы - через несколько недель.

Обоснование необходимости жестко воздействовать на Москву за сначала «недоотравленного», а потом еще и посаженного в тюрьму Навального становится уже ритуальным. Но американцы, повторив его, разумеется, добавили, в отличие от европейцев, конкретики: русские хакеры настолько распоясались, что срочно надо их окоротить.

Перечень преступлений, которые приписывают нашим компьютерным взломщикам, впечатляет. Помимо банального «вмешательства в выборы» в нем есть и попытки помешать созданию вакцины против коронавируса, и даже внедрение ботов-вымогателей в компьютерные системы учреждений здравоохранения.

ГЛАВНАЯ СТРАШИЛКА — РУССКИЕ ХАКЕРЫ

Отдельная тема - взломы, осуществленные через так называемые «сети-поставщики», компании, поставляющие программное обеспечение для обновления систем защиты компьютеров от внешних угроз. Якобы, хакеры из России проникали в такие компании и через них распространяли зловредные программы, позволяющие шпионить за жертвами взлома. Вернее, жертвы и знать не знали, что во время обновления ПО русские подбрасывали им «жучков». Причем таких коварных, что они, опять-таки по команде русских, за одними клиентами шпионили, а за другими - нет.

Среди жертв такого взлома называют Госдеп, минюст, казначейство, федеральное авиационное управление, НАСА… Жуть, если бы не одно уточнение - взломаны были несекретный сети, никакие операционные системы не были нарушены. Еще в январе американское правительство объявило о вскрытой угрозе, но тогда в сообщении говорилось о «возможной» причастности к ней россиян. Теперь же заявляют однозначно: все это - дело рук Службы внешней разведки России (раньше, правда, чаще ссылались на ФСБ).

«ЭТО НЕ ПОЗОР РУССКИХ. ЭТО НАШ ПОЗОР»

Так что область, в которую нам должно «прилететь» от американцев, они обозначили - цифровые технологии. А вот какими могут быть санкции - остается только гадать. Ведь все, что можно было, нам уже давно перекрыли. Осталось только прекратить вообще контакты западных и наших айтишников? Но это просто невозможно. Это все равно, что объявить кибернетику «продажной девкой империализма» и даже не смотреть в ее сторону.

Ограничить какие-то высокотехнологичные сервисы для российских потребителей? Но и тут все уже «подчищено», и контроль включен по полной. К тому же законы рынка требуют искать прибыль, а как ее найдешь без клиентской базы в том числе и в России?

Есть вариант с запретом наших сервисов и продуктов на Западе, как это уже случилось с антивирусными программами Касперского. Можно даже представить, что пойдут на блокировку, скажем, российского Яндекса - ведь китайский TikTok в Америке Трамп тоже пытался уже прикрыть. Наши компании, конечно, понесут убытки, но не такие, чтобы вся Россия прочувствовала обозначенную американцами «черту».

Характерно признание бывшего руководителя российских операций ЦРУ Пола Кольбе, которое приводит The Washington Post: «Мне трудно назвать хоть один случай, когда наши санкции против России реально поменяли бы ее поведение». Также выразительно мнение другого эксперта, директора инициативы по госуправлению киберпространством Атлантического совета Трея Герра по поводу вскрывшегося масштаба уязвимости американской кибербезопасности: «Это не позор русских. Это наш позор».

ЗАПАД ПОПАДЕТ В СВОЙ ЖЕ КАПКАН?

Где же выход? Даже не для нас, а американцев с их европейскими союзниками? Как так наказать Россию, чтобы она это наконец-то почувствовала и «поменяла свое поведение»? Ведь перебрали, казалось бы, уже все, что можно. И сладкого лишали, и горькое прописывали. Но всегда вскоре оказывалось, что когда плохо делают России, то это нехорошо сказывается и на ее «воспитателях». Доказательств этому - предостаточно.

Но и оставлять ее в покое после торжественной трансатлантической клятвы «гарантировать Западу мировое лидерство» наши заклятые партнеры тоже не могут. Раз проклекотали - надо выпускать когти и расправлять крылья, иначе кто ж уважать потом будет? Просто капкан какой-то санкционный, который расставляют нам, а попадают в него сами.

Более серьезно осложнить жизнь россиянам, чем это сделала пандемия, у Запада все равно не получится. А вот недавнее предупреждение Сергея Лаврова о готовности Москвы пойти, если в Брюсселе перегнут со своими санкциями, на разрыв отношений с ЕС становится все более актуальным.

О возможном разрыве с Вашингтоном нам и предупреждать не надо - там, по словам того же Лаврова, все уже и так до предела разорвано. Так что пусть помучаются пару-другую недель, решая, как им провести такую «черту», чтобы мы за нее - ни-ни.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Санкции США против России из-за Навального: какими они могут быть и кого затронут

Разбираемся, чего нам ждать от «западных партнеров» (подробности)