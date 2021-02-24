Чего добилась СБУ установкой билборда «Крым – это Украина» у посольства России

Служба безопасности Украины отчиталась в своем телеграм-канале и Facebook об установке скандального билборда у посольства России Фото: facebook.com

Служба безопасности Украины отчиталась в своем телеграм-канале и Facebook о мощной спецоперации, которую она провела под носом у «агрессора». Около здания российского посольства в Киеве установлен билборд с эмблемой спецслужбы и надписью «Крым – это Украина». Вероятно, командующий операцией будет представлен к государственной награде. А офицеры, вешавшие плакат, как минимум премированы. Шутка ли – так уделать потенциального противника!

Честно скажу, я всегда был против шапкозакидательского отношения к украинским спецслужбам. В нашем обществе почему-то принято посмеиваться над их профессиональными качествами. Хотя, как показывает практика, Киев (не без участия кураторов из ЦРУ) способен выманить с территории России в Белоруссию 33 здоровых, неглупых мужика. И едва не заполучить их для показательного судилища. Или попытаться выкрасть бывшего командира ДНР из Подмосковья. Или похитить бывшего начальника противовоздушной обороны Снежного прямо из-под Донецка…

Но на Украине, похоже, существуют две СБУ. Одна занимается всем выше перечисленным, а другая развешивает вот такие плакатики, которые, видимо, должны ввергнуть российских дипломатов в панику. С таким же успехом Украиной можно было бы назвать темную сторону Луны. Это было бы точно также далеко от истины.

Судите сами: зарплаты в Крыму в среднем в два раза выше украинских, коммуналка – в два раза ниже (только газ стоит втрое меньше), бензин обходится в полтора раза дешевле. Не говоря уже о строительстве мостов, дорог, школ и больниц, что само по себе не является отличительной чертой незалежной… В конце концов, почему такого же билборда нет на площади Нахимова в Севастополе?

К слову, обратите внимание на эмблему СБУ. Мужественная птица сжимает в своих когтях змею с двумя птичьими головами (угадайте, на кого намек). «Орел муж не ловит», - гласит надпись на латыни. Дескать, мы на мелочи не размениваемся, бьем только по-крупному, большим калибром. Сколько там, три на шесть метров?

Когда в Санкт-Петербурге праздновали первую в истории победу российского флота — в Гангутском сражении, - была сооружена триумфальная арка. На ней была надпись «Русский орел мух не ловит». А саму арку венчал орел «верхом» на слоне – самый большой корабль побежденной шведской флотилии назывался «Элефант». Это к вопросу о размерах мух, из которых СБУ попыталась надуть слона. А получился пшик.