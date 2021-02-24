До «прекрасной России будущего» час лету: чего добивается Алексей Навальный и какую страну хочет построить

На целых три дня зал Бабушкинского суда Москвы превратился в публичную сцену для оппозиционного блогера Алексея Навального. Фото: REUTERS

Суд над Навальным, где рассматривалось «дело о клевете на ветерана», оставил странное послевкусие. На целых три дня зал Бабушкинского суда Москвы превратился в публичную сцену для оппозиционного блогера. Три дня Навальный транслировал в народ именно то, за что его судили – клеветал и оскорблял ветерана. Только уже не в интернете, а в реале. Причем, подсудимый находился в полном душевном здравии и осознавал главное – что бы он не сказал из клетки, ему за это ничего не будет.

И Навальный оказался прав – штраф его не испугал. Скорее всего, гонорары за такие спектакли превышают любые издержки.

Зачем это было нужно Навальному, действующему, как типичный политик-популист? «Примирение сторон в зале суда» принесло бы ему больше электоральных очков. Не сомневаюсь, он прекрасно знает, как большинство граждан России относится к Великой Отечественной войне. Но Навальный не сделал никаких попыток извиниться, у него есть другая задача и он ее выполняет, «строит новую Россию будущего».

Это можно было счесть конспирологическими бреднями, если бы перед глазами не было наглядного примера – постмайданной Украины. Сразу же, после госпереворота 2014 года был отменен День Победы, георгиевские ленточки запретили, в пантеон героев засунули бандеровцев и доморощенных эсэсовцев.

Все это происходило на фоне разворачивающейся гражданской войны на Донбассе и экономического кризиса. Казалось бы, не самое удачное время, чтобы бороться с памятью о Великой Отечественной. Но, люди, которые раздавали печенье на Майдане и занимались внешним управлением внутренней украинской политики, сочли эти меры очень важными и неотложными.

Наши идиотики, сколько угодно могут хихикать над «скрепами» и «победобесием», не понимая, что они - важнейшая часть геополитической игры на постсоветском пространстве. И люди, которые эту игру ведут, прекрасно понимают, что Великая Отечественная - важнейший связующий элемент для всего постсоветского пространства. Уничтожь его – начнется полное расподобление истории и смыслов, перезагрузка в нужную сторону. А народ, который больше не ощущает себя великим, можно переформатировать во что угодно и даже написать ему новую историю.

Опять же, за примерами ходить далеко не нужно – на самолете час с небольшим лететь. Вот только в последние годы самолеты в Киев, «мать городов русских», уже не летают напрямую. Как так получилось? А постепенно и неуклонно «добрые люди» работали с общественным сознанием, маркерами, поведенческими стереотипами, наконец с обычно человеческой памятью и устной традицией. Был «День Победы», стал «День примирения». Вроде бы мелочь, только Россия уже давно в украинской политике иначе как «государством-агрессором» не называют. Сказать кому лет 30 назад – не поверили бы, сочли сумасшедшим.

Нет сомнений, что в России действует та же схема – разрушение и трансформация неоспоримых базовых принципов, которые скрепляют социум. Запад никогда не меняет сработавшие, успешные схемы, поэтому все «цветные революции» похожи друг на друга, как близнецы. У нас, судя по поведению Навального и его поклонников, планируется то же самое. Не завтра, может быть через несколько лет. Мы имеем полное право защищаться от этой «прекрасной России будущего», которую нам тут пытаются построить.

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